Presupuesto: Colegio Médico llama a financiar Salud con recursos más realistas

El Colegio Médico llamó a combinar eficiencia y financiamiento suficiente en el presupuesto de Salud, advirtiendo que acercar los recursos iniciales al gasto efectivo debe traducirse en una mejor atención para la población.

En una carta enviada a La Tercera, la presidenta del gremio, Anamaría Arriagada, coincidió con una discusión planteada en columnas de Jorge Acosta y del exministro Jaime Mañalich: Salud requiere presupuestos más realistas, junto con mejoras en gestión y productividad.

"Salud no puede seguir funcionando sobre presupuestos que deberán suplementarse durante el año. Se requieren bases más realistas y, al mismo tiempo, mejorar gestión y productividad", sostuvo.

La organización valoró que, en un escenario de estrechez fiscal, Salud crezca más que otros sectores, aunque planteó que el debate debe considerar qué necesidades se podrán financiar y cuánta capacidad adicional se generará para atender mejor y más oportunamente.

Financiamiento y resultados en salud

Arriagada señaló que la convergencia presupuestaria -acercar el presupuesto inicial al gasto efectivo- es necesaria, pero advirtió que su éxito no puede evaluarse únicamente por la reducción de los aportes adicionales durante el año o del déficit.

"También debe evaluarse por su capacidad para financiar la atención que la población necesita", afirmó.

En esa línea, enfatizó que "eficiencia y suficiencia no son alternativas" y que las mejoras en la gestión deben demostrar qué recursos o capacidad liberan y cuáles son sus resultados.

"No puede medirse solo por ejecutar más prestaciones a menor costo, sino por mejorar resultados de salud", manifestó.

Listas de espera, atención primaria e inversiones

El Colegio Médico pidió precisar cómo se ampliará la capacidad para reducir las listas de espera, fortalecer la Atención Primaria y desarrollar las inversiones del sector.

También planteó la necesidad de aumentar la capacidad pública en los lugares donde no existe una oferta privada que permita resolver la demanda.

"La responsabilidad debe operar en ambas direcciones: financiar adecuadamente las necesidades sanitarias y gestionar esos recursos con eficiencia, transparencia y resultados", sostuvo Arriagada.

La presidenta del gremio comprometió el aporte de evidencia y propuestas para avanzar hacia un presupuesto que combine eficiencia y suficiencia y permita responder mejor a las necesidades de las personas.

Biministro Mas defiende gasto dirigido a "buscar crecimiento y empleo"

Sin embargo, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió la propuesta del erario nacional para el próximo año: "Es un presupuesto de contención de gasto. Hasta pocas horas antes de anunciarlo, íbamos con casi un 1% (de gasto) y el Presidente toma la decisión de agregarle un medio por ciento más, precisamente tratando de buscar crecimiento y empleo".

"Tenemos una transformación relevante hacia programas que generan trabajo y crecimiento, como Sercotec y Sence. Va en la línea de lo que queremos de generar movimiento en el país", dijo.