De Urresti cuestiona estrategia del Gobierno por reforma de seguridad: "Pan para hoy y hambre para mañana"

El senador Alfonso de Urresti (PS) criticó al Gobierno por buscar apoyos individuales para aprobar la reforma constitucional de seguridad y cuestionó a los parlamentarios de oposición que suscribieron la propuesta, cuestionando la falta de coordinación interna para alcanzar acuerdos.

En entrevista con La Tercera, el legislador, quien asumirá la presidencia del Senado el próximo año, sostuvo que "el gobierno se equivoca al buscar una reforma de esta magnitud simplemente consiguiendo un par de votos de la oposición".

"La estrategia de seguridad y de lucha contra el crimen organizado tiene que generar acuerdos mucho más amplios, no con esta política de conseguir un par de votos para hacer mayoría", agregó.

Las críticas apuntan a la propuesta impulsada por los senadores Andrés Longton (RN), Arturo Squella (Partido Republicano) y Pedro Araya (PPD), luego de que el Ejecutivo accediera a retirar su proyecto original.

De Urresti cuestionó que la iniciativa no fuera discutida con todos los integrantes de la Comisión de Constitución y aseguró que las senadoras Paulina Vodanovic (PS) y Claudia Pascual (PC) quedaron excluidas de las conversaciones.

En esa línea, también apuntó contra los parlamentarios opositores que respaldaron la propuesta. "Los senadores que han firmado esa propuesta tendrán que explicarlo; creo que han pasado un límite al suscribir con su firma", afirmó, advirtiendo que mantiene serias observaciones sobre el contenido de la reforma.

El legislador reconoció además que "la oposición aparece debilitada" y cuestionó la coordinación entre el senador Pedro Araya, presidente de la Comisión de Constitución, y el resto del sector, señalando que el trabajo conjunto "no ha sido lo suficientemente fluido para, efectivamente, generar un contrapeso".

Consultado sobre su eventual votación, evitó adelantar una decisión y aseguró que revisará el texto en detalle. Sin embargo, recalcó que "al menos dentro del Socialismo Democrático nosotros no respaldamos esta iniciativa".

Respecto de la estrategia del Ejecutivo, insistió en que "a mí no me gusta cuando el gobierno comienza a pirquinear votos y contar con el voto de un parlamentario para tratar de hacer mayoría; eso augura victorias parciales".

"Conseguir votos parciales es pan para hoy y hambre para mañana", sostuvo. Asimismo, advirtió que el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto podría modificar la correlación de fuerzas en el Congreso, al reducir la representación del oficialismo.

PS apuesta por una candidatura presidencial

En otro ámbito, el senador abordó el futuro del Partido Socialista y planteó la necesidad de renovar sus liderazgos de cara a las próximas elecciones.

"Necesitamos un liderazgo que ayude a renovar el partido de cara a las parlamentarias, municipales y presidenciales", afirmó, mencionando entre las figuras de la colectividad al exministro Álvaro Elizalde, Andrés Santander y Karina Delfino.

Sobre las futuras alianzas electorales, defendió la construcción de una oposición amplia, sin excluir al Frente Amplio, aunque enfatizó que los socialistas aspiran a presentar una candidatura propia a La Moneda.

"Nosotros queremos tener un candidato propio, una candidata propia. El principal deseo de los socialistas es tener nuevamente un candidato de nuestras filas para encabezar el gobierno", afirmó.

Finalmente, De Urresti defendió el derecho del PS a competir por la Presidencia, recordando los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.