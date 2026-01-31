Quiroz calificó de "grave" el déficit fiscal del Gobierno y adelantó una "sustantiva dosis de austeridad"

El futuro ministro de Hacienda de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, calificó como "grave" el déficit fiscal del 2,8% del PIB reportado por la saliente Administración de Gabriel Boric y adelantó una "sustantiva dosis de austeridad" a partir del 11 de marzo.

En el marco del cierre fiscal 2025, el actual Gobierno destacó que la deuda pública se estabilizó tras 18 años de alzas, pero advirtió que el déficit fiscal fue mayor a lo previsto (proyectado inicialmente en un 2%), lo que obligará al Ejecutivo a aplicar medidas correctivas, entre ellas un recorte del gasto público cercano a los 900 millones de dólares.

De esta manera, la meta fiscal se incumplió por tercer año consecutivo, un deterioro que el actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, atribuyó a una menor recaudación tributaria y a la caída del impuesto a las empresas.

Al respecto, el futuro jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, adelantó los pilares de lo que será su gestión: "Los detalles de este reordenamiento fiscal los vamos a dar a conocer una vez que estemos instalados en el Gobierno. Hay un eje que tiene que ver con los abusos y el gasto político; hay otro eje que es aumentar la eficiencia en el gasto público, terminar con programas que están calificados de ineficientes hace mucho tiempo", detalló.

"Finalmente, (tendremos) una dosis muy sustantiva de austeridad y respeto por el dinero público. Así es que estamos tranquilos, a pesar de la gravedad de los números, y más temprano que tarde vamos a ir caminando de menos a más", puntualizó el economista.

Experto: "El que más se equivocó fue Hacienda"

Tras los resultados del Informe de Finanzas Públicas entregados por el Gobierno de Boric, expertos apuntan a la falta de precisión en las estimaciones gubernamentales: "Son resultados preocupantes porque el mercado anticipó con una precisión de reloj suizo el resultado que iba a tener el déficit fiscal el 2025", aseveró el economista Matías Acevedo, exjefe de la Dirección de Presupuestos.

"Lo que llama la atención es que el que más se equivocó fue el Ministerio de Hacienda, que se supone que es el que tiene toda la información para poder hacer las mejores estimaciones. El año 2024 tuvimos ingresos extraordinarios y, por lo tanto, esos ingresos no se iban a repetir el año 2025", complementó.

"En ese contexto, todas las advertencias estuvieron sobre la mesa y lo que preocupa es que ahora, aparentemente, la solución es una comisión. Yo creo que la solución es hacer bien los cálculos, escuchar al mercado y hacer los ajustes cuando corresponde", destacó el especialista.