Más de 200 mil soldados rusos han muerto en Ucrania en cuatro años de guerra

Más de 200.000 soldados rusos han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, según un recuento independiente que identifica con nombres y apellidos a 200.186 caídos en combate.

El informe fue elaborado por el portal Mediazona y el servicio ruso de la BBC, que han reconstruido las cifras a partir de registros públicos y certificados de herencia, sumando solo en el último mes otros 35.000 fallecidos al balance total.

Ambos medios advierten que 2025 podría convertirse en el año más sangriento para las fuerzas rusas: ya se han identificado casi 50.000 muertos y las proyecciones apuntan a que el total superará los 90.000, superando ampliamente las cifras de 2024.

El análisis también revela que dos tercios de los fallecidos procedían de localidades pequeñas y de regiones con mayores índices de pobreza y menor esperanza de vida.

Pese a la magnitud de las pérdidas, Moscú no actualiza cifras oficiales desde septiembre de 2022, cuando reconoció menos de 6.000 muertos.

Estimaciones externas, como las del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos, sitúan las bajas rusas en cerca de 325.000 fallecidos y más de un millón de heridos desde el inicio de la guerra.

La guerra continúa

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, reconoció este martes que Moscú aún no ha logrado "todos sus objetivos" en Ucrania, por lo que la campaña militar continuará.

"En su totalidad, es cierto que los objetivos no se han logrado. Por ello, continúa la operación militar especial", afirmó, aunque insistió en que Rusia sigue abierta a una salida político-diplomática.

Peskov también sostuvo que el principal objetivo ha sido garantizar la seguridad de las poblaciones prorrusas del este de Ucrania y acusó a Occidente de ampliar el conflicto. Además, defendió que la sociedad rusa se ha "consolidado" en torno al presidente Vladímir Putin tras cuatro años de guerra.

En paralelo, líderes de la Unión Europea —entre ellos Ursula von der Leyen, António Costa y Roberta Metsola— afirmaron que la estrategia de "guerra de desgaste" impulsada por Putin está "debilitando progresivamente a Rusia".

En una declaración conjunta, los líderes comunitarios reiteraron su compromiso de mantener la presión sobre Moscú y de seguir apoyando política, económica y militarmente a Kiev, con el objetivo de alcanzar "una paz global, justa y duradera" basada en la soberanía e integridad territorial de Ucrania.

Asimismo, la UE reafirmó que está dispuesta a contribuir a futuras garantías de seguridad para Ucrania y a la reconstrucción del país una vez finalicen los combates, insistiendo en que "ningún país puede anexionarse a su vecino" ni modificar fronteras por la fuerza.