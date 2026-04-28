Quiroz defendió uso del término "descontinuar" en el polémico oficio

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió al paso este martes de la controversia generada por la filtración de un oficio de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que sugería "descontinuar" diversos programas públicos.

En entrevista con Radio Infinita, el secretario de Estado comparó la situación con la lectura no autorizada de una misiva privada, señalando que "esto es como un poquito que alguien venga y revise la carta de una pareja y empieza a dar opiniones", subrayando el carácter interno y técnico de "una herramienta de diálogo entre dos ministerios".

"Por eso el oficio ocupa palabras que, a lo mejor, no son las perfectas en términos de comunicación, porque no está diseñado para ser comunicado al público general; está diseñado como un instrumento de trabajo", explicó.

Quiroz defendió el uso del polémico término "descontinuar", que vinculó a criterios técnicos establecidos por el informe que la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público entregó al Ministerio de Hacienda y a la Dipres en septiembre del año pasado, bajo el Gobierno de Gabriel Boric.

"Nosotros estamos ocupando precisamente, además de estar mencionando los mismos programas que mencionó la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público en septiembre de 2025 al ministro (Mario) Marcel, donde recomendó dónde bajar gastos, estamos ocupando las mismas palabras de esa comisión", señaló el actual jefe de Hacienda.

"Cuando la comisión dice ahí descontinuar, y cito a la comisión textual, dice: 'la recomendación de descontinuar implica que el programa, en su diseño actual, no debe continuar operando, ya que la modalidad vigente no resulta adecuada para enfrentar la problemática de modo efectivo'", complementó la autoridad.

Futuro del Programa de Alimentación Escolar

Respecto a la recomendación del oficio de implementar recortes presupuestarios en la cartera de Eduación, incluyendo la opción de descontinuar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), Quiroz dijo que le "causa extrañeza que cause extrañeza" esa sugerencia, pues recordó que ese servicio ejecutado por la Junaeb arrastra "fallas estructurales de diseño y control".

Según detalló, informes previos han detectado que el Estado paga por raciones que no siempre son consumidas, lo que justifica la necesidad de reformular el programa para garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a los estudiantes de manera eficiente.

"Descontinuar es la palabra precisa en el contexto preciso que se ocupa en estas comunicaciones internas (...) El programa es el que no debe continuar operando; no la política. La política de la Junaeb está definida en una ley y obviamente tiene que seguir continuando, pero el diseño está absolutamente malo", sentenció.