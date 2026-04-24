Propuesta de recortes al Programa de Alimentación Escolar genera severas críticas

La recomendación del Ministerio de Hacienda de implementar recortes presupuestarios en la cartera de Eduación, incluyendo la opción de descontinuar el Programa de Alimentación Escolar, ha desatado una fuerte controversia.

El oficio, que fue conocido la tarde de este viernes, es calificado como "inaceptable" desde la oposición.

Según se cuestionó, la propuesta busca eliminar el Programa de Alimentación Escolar, considerado crucial por la entrega de desayunos, almuerzos, onces, colaciones y cenas a miles de estudiantes en el país.

Además de la alimentación, el oficio propone reajustar 42 programas y descontinuar 15 iniciativas de la oferta programática.

Quiroz "no es un interlocutor válido para tramitar ninguna reforma", dicen desde el PPD

La reacción de la oposición no se hizo esperar, centrándose la crítica en el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien acusan de dejar de ser un interlocutor válido para tramitar cualquier reforma.

"El hambre no es una variable de ajuste. Este gobierno ha decidido eliminar, descontinuar el Programa de Alimentación Escolar, que, para muchos, es la única comida del día. Más del 60% de los programas del Ministerio de Educación están siendo condicionados a ser eliminados o recortados", cuestionó el secretario general del PPD, José Toro.

"Esto es importar un modelo que nos recuerda a lo ocurrido en la dictadura. Desde ahora, el ministro Quiroz no es un interlocutor válido para tramitar ninguna reforma", puntualizó.

"Desde ahora, el ministro Quiroz no es un interlocutor válido para tramitar ninguna reforma", advirtieron desde el PPD. (FOTO: ATON)

La explicación del ministro

En respuesta a la creciente indignación, el aludido Quiroz, quien participó este viernes en el Comité Económico de Ministros, aclaró que el documento filtrado se trata únicamente de "recomendaciones".

"Lo único que se ha enviado es un oficio en el contexto de las correcciones de gastos que siempre hay que hacer. De hecho, lo envía Direcon todos los años. Y en ese oficio, lo que estamos diciendo siempre es que estos son los programas que se evaluaron mal", explicó el jefe de la billetera fiscal.

En esta línea, detalló que están "dando una orientación de en qué fijarse para efectos de lo que viene a futuro, pero aquí no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa, es un oficio y todavía no está el decreto de ajuste de gastos".

"El Mineduc (Ministerio de Educación) tiene que decidirlo, y todo esto en el contexto de un volumen de ajuste de gastos que hay que hacer", puntualizó.

A pesar de la aclaración, la oposición solicitó una sesión especial en la Cámara para que se "aclare los alcances de esta medida", manteniendo la presión sobre el gobierno en un tema tan sensible como la alimentación y educación de los estudiantes más vulnerables.

La oposición ha solicitado una sesión especial en la Cámara para que se "aclare los alcances de esta medida". (FOTO: ATON)

Hacienda detalló el alcance de los oficios

Posteriormente, ante la creciente preocupación y las críticas surgidas en torno a posibles recortes en programas sociales, el ministro Quiroz emitió un comunicado para aclarar el alcance de los oficios enviados a diversas carteras en el marco de la formulación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

En el escrito, el secretario de Estado reiteró que estos documentos corresponden a una etapa inicial y habitual del proceso presupuestario y no implican decisiones definitivas sobre reducciones.

Quiroz explicó que "la comunicación enviada corresponde a un oficio, no a un decreto. El oficio es parte de la formulación del presupuesto de mediano plazo. Contiene orientaciones programáticas, pero no es un decreto de reducción; corresponde a una orientación para contención y evaluación del gasto".

La autoridad detalló que los oficios se basan en información proveniente del sistema de monitoreo y evaluación del gasto público, desarrollado por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

El objetivo es, según Quiroz, "apoyar el análisis técnico de los programas existentes. Se trata de antecedentes que permiten identificar espacios de mejora en la ejecución de distintos programas, a partir de evaluaciones que se han realizado de manera sistemática en el tiempo".

Ministro enfatizó que las directrices no cuestionan programas ni principios fundamentales de la administración. (FOTO: ATON)

Asimismo, afirmó que "las políticas públicas vigentes no están en discusión. Lo que se evalúa es la forma en que estas se ejecutan, para asegurar que los recursos se utilicen con mayor eficiencia y eficacia".

Reconoció que en algunos casos, los análisis de la Dipres han detectado "problemas en su implementación", y que la intención es "justamente revisar cómo se están haciendo las cosas, para asegurar que las políticas cumplan adecuadamente su objetivo".

Finalmente, el Ministerio de Hacienda reiteró que la toma de decisiones definitiva sobre el Presupuesto 2027 se enmarcará en un proceso institucional que culmina con la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos al Congreso Nacional.