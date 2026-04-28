Oposición endurece tono y tilda de "clasista" revisión de programas sociales

La filtración de un oficio firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que sugería la "descontinuación" de 42 programas sociales para el presupuesto 2027, ha puesto al Ejecutivo en una posición defensiva.

Programas emblemáticos de alimentación (Junaeb), salud mental y dental quedaron en el centro de un debate que transita entre el error semántico y la discrepancia ideológica de fondo sobre el rol del Estado.

El diputado José Carlos Meza (Republicano) admitió que "aquí se han cometido errores comunicacionales y también yo diría que hay algunos errores de diseño. Este documento no es un comunicado para el público, es una interacción entre ministerios en el contexto de la construcción del presupuesto. El término 'descontinuar' está muy mal puesto y se pudieron haber usado un montón de otras palabras que denotaran exactamente lo que se quería decir".

Y agregó: "Me pregunto, honestamente, (...) ¿alguien con un par de dedos de frente puede de verdad creer que se va a descontinuar, por ejemplo, programas de alimentación?, de verdad, con una mano en el corazón, yo lo pregunto. Evidentemente no. Entonces se crea un problema, creo yo, de alguna manera un poco artificioso".

El exvicepresidente de Renovación Nacional, Pedro Pizarro, consideró que hubo una "desprolijidad" por parte del Gobierno. En Cooperativa sostuvo que hay que tener "un cuidado extremo con los términos que se usan".

Dicho eso, añadió, "que haya una revisión de todos los programas es un proceso natural, normal".

Oposición acusa "clasismo"

El presidente del Partido Comunista Lautaro Carmona persistió en su crítica manifestando que "el fondo (de la discusión) se parece mucho a lo que es la política pública que ha expresado el Gobierno y particularmente el ministro de Hacienda".

Respecto a los programas que pidió revisar Hacienda, Carmona sostuvo que "es muy consistente el imaginario de que estos no son derechos, son concesiones que hacen dadivosamente los que están ejerciendo las tareas de gobierno. Y a mí me parece que hay una alteración de lo que es la dignidad de los seres humanos, hay una alteración de lo que es las obligaciones que tiene el Estado".

"Hay claramente una cosa muy clasista respecto a los que menos tienen. Y es lo que está cursando en distintos planos de la política".

La presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, remarcó en El Primer Café que el tema de los oficios "no es una polémica, es una posición política".

"Aquí hay una visión del gobierno de imponer cierta forma de trabajo sin ningún tipo de consideración con las personas, una falta de empatía que hemos visto sistemáticamente, tanto con la diferente forma de aplicación del MEPCO, con las medidas paliativas que fueron bastante insuficientes, ahora con estas orientaciones para el próximo año", remarcó.

Vodanovic enfatizó que "esto de la planilla Excel no puede dar para todo. Tiene que haber una evaluación de verdad pensando en los reales efectos de las decisiones que se adopten".