Rectores advierten que Presupuesto 2027 "pone en riesgo el sistema universitario chileno"

Rectores de distintas universidades manifestaron estar "en alerta" y advirtieron que el proyecto de Presupuesto de 2027 "pone en riesgo el sistema", luego de que se constatara que la partida correspondiente a educación superior experimenta una reducción real, pese a que el Ejecutivo anunció una alta inyección de recursos.

De acuerdo con el análisis detallado de la partida 9 del Ministerio de Educación, presentada recientemente por el Ejecutivo, el presupuesto destinado al sector alcanza los 17,3 billones de pesos, posicionándose como el segundo más grande del Estado tras el de salud.

Sin embargo, tras la revisión detallada se constató que los montos apenas logran cubrir el IPC, traduciéndose -en la práctica- en una reducción real de un 0,1%. Desde el Gobierno indicaron que se trata de un Presupuesto de "continuidad", enfocado en priorizar la educación inicial.

No obstante, esta reasignación de prioridades afecta directamente los recursos destinados a las universidades, generando el rechazo unánime de las casas de estudios.

La vicerrectora económica de la Universidad Católica, María Fernanda Vicuña, reiteró lo manifestado por el rector de esa casa de estudios Juan Carlos de la Llera, en representación de las universidades públicas no estatales.

"No estamos pidiendo un aumento, pedimos únicamente que el Estado preserve el valor de su compromiso con las universidades, de modo que lo que hoy financia una hora de docencia, un proyecto de investigación o la formación de un doctor, siga financiándolo en el próximo año", sostuvo la académica.

"Congelar los aportes en su valor nominal equivaldría a un recorte encubierto, considerando una inyección proyectada para el próximo año del orden de un 3%", enfatizó la representante de la UC.

En tanto, la rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, puso un ejemplo sobre lo que podría ocurrir en el proceso de admisión: "Nosotros, desde hace unos años, tenemos la PAES de invierno. El primer año, el año 2022, se cubrieron solo 28 sedes y hoy día estamos en 49 sedes", puntualizó.

"No tener esos recursos significa tener que volver a retrotraer a muchas menos sedes para tomar la PAES de invierno, lo que es enormemente injusto para los estudiantes de regiones y los de territorios apartados", indicó la académica.

Provoste: "Este presupuesto pone en riesgo el sistema universitario"

El capítulo correspondiente a la Subsecretaría de Educación Superior quedó pendiente de aprobación en la cuarta Subcomisión de Presupuestos, instancia encabeza la senadora Yasna Provoste (DC).

"Lo que están planteando es una legítima preocupación por el sistema universitario. Todos, sin excepción, nos dijeron lo mismo: este Presupuesto pone en riesgo el sistema universitario chileno", advirtió la también integrante de la Comisión de Educación en el Senado.

La legisladora reiteró que no se trata "de un reclamo corporativo, ni menos ante posiciones ideológicas, (sino que) esta es una alerta del país".

Moreira (UDI): "Seré el principal opositor si el próximo año no sereparan las necesidades"

La situación también genera inquietud en parte del oficialismo, ya que el senador Iván Moreira (UDI) expresó que es "doloroso tener que tomar estas medidas, pero recibimos una economía deteriorada. Mi Gobierno tiene un rechazo de casi el 60%, y sería fácil hacer cosas populistas y llevar al país a una situación mucho más deteriorada".

No obstante, el militante gremialista adelantó: "Quiero decirles que voy a ser el principal opositor si en el próximo Presupuesto del año 2028 no se reparan en los distintos ministerios las necesidades. Nosotros nos anticipamos a decirle al país que íbamos a resolver todo y no hemos resuelto las cosas".

Como forma de relevar el énfasis del Presupuesto en la educación inicial, el Presidente José Antonio Kast participó este martes en una actividad relacionada con el Compromiso Nacional por el Aprendizaje Lector, en la que también participa la ministra de Educación, María Paz Arzola.