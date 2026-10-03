Arzola defiende el Presupuesto: "Llevamos 10 años en que el foco ha estado en otro lado"

La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió la estructura del proyecto de Presupuesto 2027 para el sector, asegurando que los recursos permanentes están garantizados y que el nuevo diseño prioriza a la primera infancia para cerrar brechas de aprendizaje.

En medio de tensiones con gremios y organizaciones estudiantiles, la titular de la cartera remarcó, en entrevista publicada este sábado por La Tercera, que las decisiones presupuestarias buscan corregir la trayectoria del gasto estatal.

"Es un presupuesto que busca proteger los beneficios, los soportes que entrega el Mineduc y que son clave para el funcionamiento del sistema educativo. Más del 80% del presupuesto responde a gastos permanentes. Todo eso está resguardado. Pero, además, hemos querido poner nuestras prioridades, principalmente el financiamiento de la educación parvularia, porque llevamos 10 años en que el foco ha estado en otro lado", afirmó la secretaria de Estado.

María Paz Arzola enfrentó las críticas ante la tramitación del erario 2027 que defenderá en el Congreso. (FOTO: ATON)

En esta línea, explicó que desde el Ejecutivo están "poniendo recursos donde ha estado nuestro discurso", y que, "pese al estrés fiscal, no hemos querido renunciar a nuestras prioridades, que es la educación parvularia. Con este presupuesto damos inicio para tratar de avanzar en saldar esa deuda que hay con la primera infancia".

La secretaria de Estado sostuvo también que "llevamos 10 años en que el gasto público no se ha concentrado en los primeros años, que es donde al final genera un mayor impacto en aprendizajes, en reducir las desigualdades. Es a ellos a quienes queremos proteger especialmente con este presupuesto".

Freno al financiamiento universitario y evaluaciones

La redefinición de prioridades fiscales provocó descontento en el Consejo de Rectores y movilizaciones estudiantiles, que acusan recortes que afectarán al sector desde el próximo año.

Frente a la molestia del sector universitario, Arzola señaló que "en la última década los recursos para la educación superior se han duplicado, mientras que los otros niveles han crecido en torno a un tercio".

"Somos un gobierno que no necesariamente viene a seguir con la tendencia. Tenemos nuestra mirada y la legítima atribución -y las facultades- de escoger nuestras prioridades. Eso es lo que estamos haciendo y, la verdad, estamos tranquilos con eso", defendió la autoridad al medio antes citado.

Arzola enfatizó que "pese al estrés fiscal no hemos querido renunciar a nuestras prioridades, que es la educación parvularia". (FOTO: ATON)

Consultada por el reparo de dejar las mediciones estandarizadas supeditadas a la disponibilidad de recursos, la secretaria de Estado descartó que exista un intento deliberado por restarles validez técnica.

"Quiero ser muy clara: entendemos la importancia que tienen las evaluaciones, eso no está en duda. No lo veo que sea contradictorio. Dejarlo así responde más a situaciones extraordinarias, como en la pandemia. No es que haya una definición programática de debilitar las evaluaciones", explicó la ministra.

Mineduc justifica fin de entrega de computadores

Por otra parte, Arzola reiteró la defensa del Gobierno al fin del programa de Junaeb "Yo elijo mi PC", que históricamente ha entregado computadores a miles de estudiantes de séptimo básico, luego de que el proyecto de Presupuesto 2027 dejara sin financiamiento a las Becas de Acceso a Tecnología, información y Comunicaciones (TIC).

La decisión generó fuertes reparos en la oposición y en comunidades escolares que consideran la herramienta una ayuda familiar indispensable en plena era digital.

Arzola aseveró que el programa "no está logrando impacto en los aprendizajes" según estudios del ministerio. (FOTO: ATON)

Frente a la controversia, la titular de Educación explicó que "no es primera vez que se está buscando avanzar así y esto responde principalmente a las evaluaciones, que muestran que es un programa que no ha tenido un impacto ni en aprendizaje ni en otras habilidades de estudiantes".

"No es que tengamos algo en contra de los computadores, pero en un escenario en que estamos buscando poner el foco en los aprendizajes, tenemos que priorizar el impacto demostrado", afirmó la autoridad.

Arzola desestimó que la eliminación del beneficio configure una vulneración a derechos adquiridos de los estudiantes, recalcando la naturaleza anual del ítem fiscal.