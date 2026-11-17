El proyecto de Presupuesto 2027, el primero de la actual Administración del Presidente José Antonio Kast, inició este martes su discusión en el Senado, con siete partidas rechazadas desde la Cámara de Diputadas y Diputados.

El proyecto llegó a la Cámara Alta sin recursos aprobados para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Minería, Segegob, Ministerio de la Mujer, Ministerio de las Culturas y el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

El Ejecutivo repuso la mayor cantidad de estas partidas en los mismos términos en que fueron rechazadas previamente en la Cámara Baja. Y paralelamente se abrió a un proceso de negociación con quienes presidieron las subcomisiones mixtas de Presupuesto en la primera etapa de la tramitación, con el objetivo de llegar a un acuerdo que evite que alguna de estas partidas quede completamente rechazada en su segundo trámite.

Entre los programas que quedan fuera y han generado controversia se encuentra el de "Yo Elijo mi PC", la beca que entrega computadores a estudiantes de séptimo básico, que no está todavía repuesto.

Intercambio poco amistoso

Asimismo, surgió preocupación entre parlamentarios de oposición porque tampoco están previstos los recursos que obliga la reforma previsional para suplementar el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).

El senador Daniel Núñez (PC) sostuvo en su intervención que "el Estado debe cumplir sus compromisos. Tiene que hacer estos depósitos que casi llegan a 200 millones de dólares, y en el Presupuesto 2027 esa plata no está. Porque el ministro y el director de Presupuesto nos dijeron que había que empezar a pagarlo en 2028, que estábamos equivocados. Y no, no estamos equivocados. Aquí está la respuesta".

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, le explicó al parlamentario: "No consideramos aclarado el punto, porque la Contraloría se remite a un oficio de la Superintendencia de Pensiones, oficio que a nosotros nos merece dudas. Y dado que nos remite a dicho oficio, nosotros hemos enviado un oficio a la Superintendencia de Pensiones para que aclare el punto, y nuestra apreciación es que ese cuento de plazos no está correcto".

"Me parece increíble que el Ministerio de Hacienda ponga en duda las opiniones y oficios de la Superintendencia de Pensiones. Porque si usted, ministro, pone en duda todos los oficios de actores y organismos públicos, este país sería ingobernable. Me parece indecente", refutó el senador Núñez.

La discusión marcó el inicio de la tramitación del erario nacional en el Senado, que comenzó dos horas más tarde de lo previsto porque se estaba desarrollando una reunión de los comités para organizar la tramitación.

Desde el oficialismo, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) sostuvo que "gracias precisamente al FAPP, que está financiado, esto es una ley permanente, por tanto, tiene financiamiento y había un problema de interpretación que lo ha aclarado bien el ministro y me tenía preocupado".

"Me parece que esa respuesta está contestada y que ha habido también, en alguna parte, algo de majadería en instalar ciertos fantasmas, como la misma cosa que se ha hecho con la Ley Ricarte Soto. Son prestaciones que el Estado tiene obligación de cumplir porque además están por ley", agregó.

No obstante, la senadora Daniella Cicardini (PS) planteó: "Permítame sospechar la mañosa interpretación de este Gobierno, del ministro Quiroz, de no tener estos recursos en el FAPP en el Tesoro Público, porque son los mismos que se negaron a la reforma de pensiones por una mirada ideológica. El señor Kast y su sector político. O sea, el pronunciamiento de la Contraloría, ¿por dónde se lo está pasando? Perdóneme la expresión, presidente".