Academia Mujeres Red: Emprendedoras empoderadas frente a la brecha digital

La directora de la Academia de Marketing Mujeres Red, Poly Ferreira, abordó este lunes en Cooperativa la importancia de la capacitación digital y la formalización para el éxito de las emprendedoras chilenas.

En entrevista con Esa es la Idea, la mentora de marketing digital advirtió que las mujeres -especialmente mayores de 40 años- enfrentan grandes dificultades con herramientas digitales, lo que limita su visibilidad, un aspecto crucial para vender.

"Está demostrado que la mejor forma de vender es mostrando lo que tú haces", afirmó Ferreira, que, frente a este complicado escenario, explicó que la importancia del trabajo que impulsa su academia.

Según detalló, en este espacio enseñan a transformar un producto o servicio en un beneficio tangible, generando contenido de valor y superando los meros avisos de venta.

En esta línea, la directora destacó la implementación de su programa "Empresaria Digital", que busca fomentar la formalización, desmitificando el temor al Servicio de Impuestos Internos (SII).

Respecto a esta medida, Ferreira advirtió que "muchas chicas se están perdiendo los fondos que todos los años dan (...) porque no saben postular", perdiendo oportunidades de crecimiento, incluso con movimientos pequeños.

La formación abarca desde la creación de marca personal hasta el modelo de negocio, con acompañamiento presencial y mentores.