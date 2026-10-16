Colina Emprende ofrece capacitaciones y espacios de venta a vecinos de la comuna

El director de Colina Emprende, Martín Larraín, abordó en Cooperativa la misión de esta iniciativa municipal, que está orientada a fortalecer el ecosistema comunal de emprendimiento y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico en esa zona.

En conversación con Esa es la Idea, el funcionario planteó que el programa impulsa a los interesados a que "busquen problemas reales y los satisfagan" a través de sus negocios, así como a desarrollar sus talentos fuera de Colina, ya sea en ferias o vía online.

Dicho esto, y apuntando en particular a las demoras de despachos hacia Santiago, reconoció que "el principal desafío está dado por un tema más logístico", así como por la falta de alfabetización técnica, ya que "hay mucha gente que no sabe usar la tecnología" más allá de publicar sus productos en redes sociales.

Para contrarrestar estas barreras, Larraín relevó que "nuestra principal fuente de apoyo a emprendedores es la capacitación", mediante la cual entregan herramientas concretas a los vecinos para impulsar, profesionalizar y proyectar sus negocios.

Asimismo, el municipio implementó un co-work textil con apoyo de la empresa Janome, y también una cocina comunitaria, lo que en su conjunto, ha facilitado que emprendedores generen alianzas con empresas y lleguen a nuevos canales comerciales.

Las inscripciones a esta iniciativa comunal se mantienen abiertas en su sitio web.