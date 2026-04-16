El emprendimiento maulino que construye identidad, economía y profesionalización

En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, María Pía Yovanovic, fundadora de Prefiero el Maule, destacó la importancia de elegir productos regionales. "Prefiriendo lo local nos ayudamos todos", afirmó sobre esta red ciudadana que nació en plena pandemia.

El proyecto, que comenzó como una campaña temporal, hoy suma miles de seguidores y capacitaciones. "Prefiero el Maule se transformó en el propósito de mi vida", explicó Yovanovic, quien fue reconocida como Mujer Impacto 2022 por su labor de fomento territorial.

Uno de los focos principales es la profesionalización. La directora enfatizó que los emprendedores rurales enfrentan brechas digitales y de costos. "Hay que diferenciarse para que te elijan a ti y no a los demás", señaló respecto a comunicar el valor agregado.

Actualmente, la organización colabora con universidades y posee el sello Marca Chile. Esta alianza busca expandir el alcance de productos como el vino y la artesanía, consolidando a la región como un polo de innovación social y desarrollo de comercio justo.

María Pía Yovanovic destacó que "pequeñas acciones van construyendo y haciendo que al emprendedor le vaya mejor" en el territorio.