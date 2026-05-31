"Pídeme lo que quieras, cualquier capricho, menos...": El romántico mensaje de Mauricio Isla

En medio de una paradisiaca estadía en Cancún, el exseleccionado chileno Mauricio Isla compartió unas románticas postales junto a su pareja Emily Matute.

"Pídeme lo que quieras, cualquier cosa, cualquier capricho... Menos que deje de quererte y amarte mi vida", escribió el otrora jugador de Juventus.

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