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Tópicos: Deportes | Fútbol | Mauricio Isla

"Pídeme lo que quieras, cualquier capricho, menos...": El romántico mensaje de Mauricio Isla

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exseleccionado compartió postales de su estadía en Cancún.
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En medio de una paradisiaca estadía en Cancún, el exseleccionado chileno Mauricio Isla compartió unas románticas postales junto a su pareja Emily Matute.

"Pídeme lo que quieras, cualquier cosa, cualquier capricho... Menos que deje de quererte y amarte mi vida", escribió el otrora jugador de Juventus.

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