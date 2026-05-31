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"Pídeme lo que quieras, cualquier capricho, menos...": El romántico mensaje de Mauricio Isla
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El exseleccionado compartió postales de su estadía en Cancún.
El exseleccionado compartió postales de su estadía en Cancún.
En medio de una paradisiaca estadía en Cancún, el exseleccionado chileno Mauricio Isla compartió unas románticas postales junto a su pareja Emily Matute.
"Pídeme lo que quieras, cualquier cosa, cualquier capricho... Menos que deje de quererte y amarte mi vida", escribió el otrora jugador de Juventus.
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