Irán acusa a EE.UU. de incumplir el alto el fuego en Medio Oriente

El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos está incumpliendo el alto el fuego con el bloqueo naval que mantiene sobre los buques del país persa y al tolerar los ataques israelíes contra el Líbano.

"El bloqueo naval y la escalada de crímenes de guerra en el Líbano por parte del régimen sionista genocida son una clara prueba del incumplimiento del alto el fuego por parte de Estados Unidos", posteó en la red social X el exgeneral de la Guardia Revolucionaria.

Qalibaf, quien está al frente del equipo iraní que negocia Washington, advirtió que el país norteamericano pagará por lo que Teherán considera el incumplimiento del alto el fuego en vigor desde el 8 de abril: "Toda decisión tiene un precio, y llega el momento de pagar la factura".

EE.UU. mantiene un cerco a los buques y puertos iraníes como represalia por el bloqueo de la República Islámica del estrecho de Ormuz, vía vital para la economía mundial.

El alto el fuego establecido el 8 de abril entre los dos rivales incluía el cese de las hostilidades de Israel en el Líbano, pero el Estado judío ha continuado atacando al país árabe y este mismo lunes el primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunció bombardeos contra Beirut.

A fines de la semana pasada se informó de que Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo, solo pendiente de la aprobación del presidente estadounidense Donald Trump, pero medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador.