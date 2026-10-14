Emprender es Crecer Más: el programa que profesionaliza a las pymes del retail

Hasta noviembre estarán abiertas las postulaciones para "Emprender es Crecer Más", un programa regional y gratuito impulsado por Parque Arauco junto a Fundación Simón de Cirene, que entrega a emprendedores del retail capacitaciones certificadas por el Centro de Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y mentorías directas con ejecutivos de la cadena en Chile, Perú y Colombia.

El programa articula su propuesta de valor a partir de tres pilares diseñados para responder a los principales desafíos de las pequeñas y medianas empresas: formación teórica, encuentros de networking con instituciones del ecosistema y acompañamiento estratégico.

En materia académica, los talleres son dictados en conjunto con el Centro de Innovación de la Universidad Católica, permitiendo que cada participante obtenga una certificación formal por cada módulo completado. Las materias cubren herramientas prácticas en gestión financiera, estrategias comerciales y omnicanalidad.

Al respecto, la jefa de Sostenibilidad de Parque Arauco, Amalia Carvajal, destacó este miércoles, en entrevista con Esa es la Idea de Cooperativa, que esta alianza "nos apoya en todo el tema formativo, entrega los certificados a la hora de realizar los cursos formativos en temas de omnicanalidad, de cómo aumentar tus ventas, en temas de financiamiento".

"Entonces, vemos también ese valor agregado que es que una universidad con el prestigio que tiene pueda entregar esa certificación por detrás. Eso también le vemos harto valor", puntualizó Carvajal.

Una de las particularidades del proyecto es que el cuerpo de mentores está compuesto directamente por trabajadores y líderes de Parque Arauco, quienes fueron previamente instruidos para asesorar a las pymes en aspectos como marketing, canales de distribución y finanzas.

Para acceder a las capacitaciones, los postulantes pueden optar por tres vías: una plataforma digital asincrónica para cursar a su propio ritmo con material complementario y evaluaciones; sesiones sincrónicas online con tres fechas calendarizadas para noviembre; y jornadas presenciales.