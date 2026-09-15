Emprendimiento chileno de productos para madres y guaguas llegó a EE.UU.

Claudia Alvial, fundadora de Amamantas, conversó con Cooperativa sobre la internacionalización de esta marca nacional de puericultura, cuyo trabajo en torno a productos textiles cómodos y ergonómicos para madres y guaguas ingresó a plataformas comerciales extranjeras gracias a una alianza con Walmart.

El despegue externo cobró fuerza con la apertura digital, y demostró el potencial internacional de los desarrollos ergonómicos confeccionados en talleres chilenos: "Hoy día estamos vendiendo en el marketplace de Estados Unidos y nos ha ido súper bien", contó a Esa es la Idea Alvial, quien proyecta arribar próximamente, con sus confecciones, a otras plazas relevantes en Norteamérica, como México y Canadá.

Los requerimientos trascienden las fronteras, explica la emprendedora: "Esta calidad, esta innovación, estas buenas ideas también se demandan en otros países, también se necesitan, también las valoran, también nos compran... Nuestra producción, cuando la queremos hacer bien, puede ser valorada en todo el mundo".

La obtención del galardón Golden Ticket en el encuentro Growth Summit aceleró los convenios transfronterizos. Dicho reconocimiento permitió consolidar redes operativas y proyectar despachos a gran volumen, abriendo alternativas de exhibición presencial en salas extranjeras tras superar estrictas auditorías técnicas y logísticas, explicó la empresaria.

Finalmente, instó al ecosistema emprendedor nacional a aprovechar programas de aceleración corporativa para escalar fronteras afuera: "Si no fuera por empresas como éstas (Walmart), es difícil llegar a lugares donde uno no conoce (el funcionamiento del mercado)".