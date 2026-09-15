Messi recibió su última citación a la selección argentina

Lionel Messi fue incluido por Lionel Scaloni en la convocatoria de Argentina para la próxima fecha FIFA y tendrá la posibilidad de despedirse dentro de la cancha de la selección, luego de anunciar oficialmente su retiro internacional el pasado 31 de agosto.

La presencia del delantero de Inter Miami no significa un cambio en la decisión que comunicó después del Mundial 2026, sino que está vinculada al plan de la AFA para entregarle una despedida frente al público argentino y cerrar oficialmente su histórica etapa con la Albiceleste.

Messi tendrá su última despedida con Argentina

El astro rosarino había anunciado su retiro 43 días después de la final del Mundial ante España, con una emotiva carta en la que aseguró que "me vacié, ya no tengo más para dar", poniendo fin a más de dos décadas con el combinado nacional.

Messi cerró aquella etapa con 207 partidos, 125 goles y 67 asistencias, además de conquistar con la selección mayor el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

Sin embargo, desde la Asociación del Fútbol Argentino trabajaron desde entonces para que el "10" pudiera tener una última aparición ante su gente, intención que terminó reflejada en la nueva convocatoria de Scaloni.

Los amistosos que disputará Argentina

La selección argentina afrontará tres encuentros durante la próxima ventana internacional: Jugará ante Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, mientras el 3 de octubre enfrentará a Burkina Faso y el 6 a Benín.

Estos compromisos marcarán además el comienzo de una nueva etapa para el conjunto campeón del mundo en 2022 y subcampeón en 2026, con varios nombres jóvenes incorporados a la convocatoria de Scaloni.

La lista de convocados de Argentina

Arqueros:

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Defensas:

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Juan Foyth (Villarreal)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Román Vega (Zenit)

Volantes:

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Valentín Barco (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Betis)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como)

Delanteros: