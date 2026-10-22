EtMday 2026: Singulares plataformas conectarán proyectos emergentes con directores consagrados

A menos de un mes de celebrarse un nuevo EtMday 2026, el cofundador de Emprende Tu Mente, Daniel Daccarett, conversó con Esa es la Idea de Cooperativa sobre el evento y el acercamiento entre el mundo corporativo y los emprendedores que marca un cambio sustantivo en el ecosistema chilena.

Daccarett explicó que las grandes firmas rompieron barreras para colaborar activamente con proyectos emergentes, impulsando alianzas basadas en el traspaso recíproco de experiencia. Esta sinergia entre conglomerados y negocios emergentes resulta imprescindible para el desarrollo del país: "Los dos se complementan, los dos se necesitan", aseguró.

Bajo esa premisa, recalcó su convicción social: "Creemos en el emprendimiento como una herramienta de movilidad social".

Sin embargo, Daccarett advirtió que capitalizar este respaldo corporativo demanda una rigurosa planificación de cada asistente. El directivo enfatizó la necesidad de revisar expositores e inscribirse previamente según sector: "Aquí hay que hacer la pega antes del evento", remarcó para asegurar citas efectivas.

Para propiciar conversaciones cercanas, el recinto incorporará singulares espacios de diálogo, como una rueda panorámica de cuarenta metros. En ella, gerentes y creadores conversarán durante seis minutos, facilitando acuerdos comerciales y contactos directos sin la rigidez de una oficina tradicional.

Asimismo, los postulantes podrán presentar proyectos en un montacargas de veinte metros habilitado sobre andamios. Las catorce hectáreas del Parque Bicentenario de Vitacura estarán organizadas por colores industriales, permitiendo orientar los recorridos hacia áreas como Fintech o Agrotech para optimizar las reuniones programadas de los asistentes.