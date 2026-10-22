Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago21.2°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Economía | Pymes

EtMday 2026: Singulares plataformas conectarán proyectos emergentes con directores consagrados

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Daniel Daccarett, cofundador de Emprende Tu Mente, abordó la integración corporativa junto al valor de preparar reuniones previas.

La iniciativa ,que reúne al mundo empresarial con emprendedores, implementará insólitas estaciones temáticas destinadas a generar lazos entre pequeñas firmas y líderes comerciales.

EtMday 2026: Singulares plataformas conectarán proyectos emergentes con directores consagrados
 Emprende tu mente

El cofundador remarcó la importancia de la planificación anticipada: "Aquí hay que hacer la pega antes del evento", para optimizar las citas en el recinto.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

A menos de un mes de celebrarse un nuevo EtMday 2026, el cofundador de Emprende Tu Mente, Daniel Daccarett, conversó con Esa es la Idea de Cooperativa sobre el evento y el acercamiento entre el mundo corporativo y los emprendedores que marca un cambio sustantivo en el ecosistema chilena.

Daccarett explicó que las grandes firmas rompieron barreras para colaborar activamente con proyectos emergentes, impulsando alianzas basadas en el traspaso recíproco de experiencia. Esta sinergia entre conglomerados y negocios emergentes resulta imprescindible para el desarrollo del país: "Los dos se complementan, los dos se necesitan", aseguró.

Bajo esa premisa, recalcó su convicción social: "Creemos en el emprendimiento como una herramienta de movilidad social".

Sin embargo, Daccarett advirtió que capitalizar este respaldo corporativo demanda una rigurosa planificación de cada asistente. El directivo enfatizó la necesidad de revisar expositores e inscribirse previamente según sector: "Aquí hay que hacer la pega antes del evento", remarcó para asegurar citas efectivas.

Para propiciar conversaciones cercanas, el recinto incorporará singulares espacios de diálogo, como una rueda panorámica de cuarenta metros. En ella, gerentes y creadores conversarán durante seis minutos, facilitando acuerdos comerciales y contactos directos sin la rigidez de una oficina tradicional.

Asimismo, los postulantes podrán presentar proyectos en un montacargas de veinte metros habilitado sobre andamios. Las catorce hectáreas del Parque Bicentenario de Vitacura estarán organizadas por colores industriales, permitiendo orientar los recorridos hacia áreas como Fintech o Agrotech para optimizar las reuniones programadas de los asistentes.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada