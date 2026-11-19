En el marco de una nueva versión del Encuentro Internacional de Innovación, Emprendimiento e Inversión "Emprende tu Mente" (EtMday) realizado en Santiago, delegaciones internacionales y ecosistemas de emprendimiento consolidaron un puente estratégico de conexión tecnológica entre Chile y el continente europeo, con especial énfasis en el financiamiento bilateral y la visibilización de liderazgos femeninos.

En entrevista con Esa es la Idea de Cooperativa, la embajadora de ENRICH in LAC (Red Europea de Innovación), Gabriele Lothholz, analizó la trascendencia de articular estos vínculos en persona, afirmando que, desde el Viejo Continente, "queremos ponernos a disposición de los emprendedores chilenos a ser puente hacia Europa, buscar financiamiento, partners, nuevas ideas y poder aterrizar en Europa con todas las posibilidades y todas las oportunidades que entrega".

Consultada sobre las prioridades de los inversores extranjeros al evaluar iniciativas latinoamericanas, Lothholz subrayó que "los emprendedores lo que buscan son, en primer lugar, personas que confían, y para eso tienen que haber contactos, y el 'EtMday' lo que genera es eso: contactos entre personas interesadas en ambos lados; por un lado, Europa, por el otro Chile".

"¿Qué es lo que se puede construir? Se pueden construir oportunidades de financiamiento, se pueden buscar partners, viceversa, se generan nuevos innovation centers, se generan soft landing hubs, y todo eso es en cooperación, en apoyo mutuo. Por eso el 'EtMday' es tan importante, porque la plataforma de matchmaking que nosotros ponemos a disposición de los emprendedores es una cosa, pero al final ver a las personas y conversar y decir: 'Aquí estamos haciendo realidad el trabajo conjunto entre la Unión Europea y Chile'", destacó la experta.

Asimismo, respecto a las herramientas disponibles para franquear las barreras de internacionalización, la embajadora destacó el respaldo de programas comunitarios en sectores estratégicos.

Finalmente, Lothholz afirmó que el ecosistema chileno ha consolidado una posición de liderazgo gracias al respaldo universitario y una identidad cultural compartida con el Viejo Continente.

"Chile se ha posicionado como un hub para el emprendimiento. El atreverse, dar el paso, confiar en uno, ha avanzado en los últimos años, y en parte también gracias al 'EtMday', muchísimo. Nosotros hemos podido conformar varios soft landing hubs", cerró.