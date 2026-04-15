Fosis abre 28 mil cupos para emprender: financiamiento llega a 800 mil pesos

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) inició el proceso 2026 de postulaciones para sus programas de emprendimiento, ofreciendo 28 mil cupos y una inversión total de $29 mil millones, tanto en capacitación técnica, acompañamiento profesional y financiamiento directo, que fluctúa entre los $430 mil y $800 mil por proyecto.

La convocatoria cuenta con las líneas "Emprendamos Semilla" y "Emprendamos", exigiendo ser mayor de 18 años y poseer Clave Única. Además, es requisito indispensable residir en una comuna con ejecución del programa y pertenecer a los sectores de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares.

El proceso se realiza íntegramente de forma digital en el portal fosis.gob.cl, hasta el próximo 30 de abril.