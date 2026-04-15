Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Economía | Pymes

Fosis abre 28 mil cupos para emprender: financiamiento llega a 800 mil pesos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) inició el proceso 2026 de postulaciones para sus programas de emprendimiento, ofreciendo 28 mil cupos y una inversión total de $29 mil millones, tanto en capacitación técnica, acompañamiento profesional y financiamiento directo, que fluctúa entre los $430 mil y $800 mil por proyecto.

La convocatoria cuenta con las líneas "Emprendamos Semilla" y "Emprendamos", exigiendo ser mayor de 18 años y poseer Clave Única. Además, es requisito indispensable residir en una comuna con ejecución del programa y pertenecer a los sectores de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares.

El proceso se realiza íntegramente de forma digital en el portal fosis.gob.cl, hasta el próximo 30 de abril.

Síguenos en Google News
Las + leídas