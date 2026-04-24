Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.2°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Economía | Pymes

Fosis abre postulaciones con 28 mil cupos para apoyar a microempresarios de todo el país

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En otra edición Esa es la idea, Alejandro Fernández, subsecretario de Servicios Sociales, detalló los fondos concursables disponibles.

Las iniciativas entregan financiamiento y capacitación, manteniendo activas sus convocatorias digitales e instancias presenciales hasta fines de abril.

Fosis abre postulaciones con 28 mil cupos para apoyar a microempresarios de todo el país
 Fosis

"Entregar capital social es fundamental para que puedan acceder a nuevas oportunidades y formalizarse", recalcó la autoridad sobre el objetivo del beneficio.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Alejandro Fernández, subsecretario de Servicios Sociales, explicó el reciente anuncio del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) sobre la apertura de 28 mil cupos para potenciar pequeños negocios, con postulaciones habilitadas hasta el 30 de abril.

La autoridad destacó que el objetivo central gubernamental no es meramente entregar ayuda asistencial. "Queremos que las personas realmente puedan salir de la pobreza y tener mejores condiciones de vida", afirmó, apuntando a fortalecer la inserción mediante capacitación formal.

Existen dos líneas: "Emprendamos Semilla" para ideas iniciales y "Emprendamos" para proyectos en desarrollo. Fernández valoró su impacto, señalando que "un emprendimiento sostenible en el tiempo puede terminar permitiendo a esa familia generar recursos de manera permanente y estable".

Las postulaciones se tramitan en fosis.gob.cl o en oficinas municipales. El subsecretario enfatizó el valor del proceso formativo constante, advirtiendo que "la política pública cumple un rol, pero si no la acompañamos de alianzas con fundaciones, no es suficiente".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada