Fosis abre postulaciones con 28 mil cupos para apoyar a microempresarios de todo el país
En otra edición Esa es la idea, Alejandro Fernández, subsecretario de Servicios Sociales, detalló los fondos concursables disponibles.
Las iniciativas entregan financiamiento y capacitación, manteniendo activas sus convocatorias digitales e instancias presenciales hasta fines de abril.
"Entregar capital social es fundamental para que puedan acceder a nuevas oportunidades y formalizarse", recalcó la autoridad sobre el objetivo del beneficio.