"La Fábrica de Renca" convirtió un espacio abandonado en un hub de emprendimiento e innovación

El director ejecutivo de la Corporación La Fábrica de Renca, Javier Morales, abordó en Cooperativa cómo esta iniciativa, que se desarrolla en un antiguo supermercado abandonado, se ha transformado en un vibrante polo de innovación y desarrollo comunitario para la capitalina comuna.

En entrevista con Esa es la Idea este miércoles, Morales explicó que el proyecto busca dinamizar la economía local y capacitar a los vecinos, creando nuevas oportunidades para la zona norponiente de Santiago.

La Fábrica surgió de la necesidad de revitalizar un espacio que "apagaba el barrio completo", según Morales. Su objetivo fue convertir este lugar en un centro de innovación para la comunidad, atrayendo talentos y emprendimientos locales.

"Mi Primer Robot" y otras iniciativas clave

Además de cursos en impresión 3D y corte láser o biomateriales, esta Corporación tiene un programa estrella: "Mi Primer Robot", una iniciativa dirigida a estudiantes de sexto básico y que, según indicó el director ejecutivo, "se transformó en uno de los más emblemáticos de la Municipalidad de Renca".

El impacto de esta iniciativa va más allá del emprendimiento, abordando desafíos públicos cruciales. Morales destacó la inauguración de un centro de inteligencia hídrica que ya ha "ahorrado lo equivalente a 10 piscinas olímpicas" en cuatro puntos de la comuna mediante el monitoreo del uso del agua.

Otro proyecto significativo es la reutilización de aguas recicladas de empresas de la comuna para regar 200 hectáreas del Cerro Renca, transformándolo en un futuro parque metropolitano.

Impulso al empleo local

La Corporación La Fábrica también impulsa el empleo local en una comuna con 79 mil puestos de trabajo, solo 14 mil de los cuales son ocupados por sus propios habitantes.

"El desafío es conectar más renquinos con empleo en la comuna, no solamente a través de nuevas capacitaciones, sino a través de nuevos emprendimientos", explicó Morales, enfocando esto en la vocación productiva de Renca, que es principalmente logística y manufactura, con miras a fortalecer el encadenamiento productivo local.

Abierta a todos quienes tengan una idea, La Fábrica, ubicada en General Freire 4911, invita a la comunidad a acercarse. Morales enfatizó que en este espacio "fabricamos ideas que van ayudando a solucionar problemas públicos, pero al mismo tiempo ideas que la misma comunidad puede tener".