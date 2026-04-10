Las herramientas digitales de BancoEstado para potenciar a emprendedores

Marialy Muñoz, gerente de Desarrollo Comercial Mipyme de BancoEstado, detalló en Cooperativa la manera en que la institución impulsa a las pequeñas empresas mediante financiamiento estratégico y herramientas digitales que facilitan la gestión diaria de los emprendedores.

En una nueva edición de Esa es la idea, la ingeniera comercial destacó opciones como el crédito para vehículos eléctricos e híbridos con tasas de 0,82%: "Tenemos financiamiento con oferta especial para quienes quieran renovar sus máquinas", indicó.

Explicó que el Pack MiPyme integra pagos con tarjetas, RutPay y Caja Vecina en un solo dispositivo. Según la ejecutiva, "la digitalización es algo súper relevante", permitiendo que feriantes y taxistas cobren mediante códigos QR, mejorando la seguridad y comodidad tanto de clientes como dueños.

A través del programa Vamos MiPyme, Muñoz remarcó que el banco ofrece capacitación en inteligencia artificial y asesoría para la formalización tributaria. La iniciativa busca que los emprendedores no solo accedan a recursos, sino que también desarrollen competencias de gestión, presupuestos y visibilidad para sus negocios.

Finalmente, la plataforma Startup atiende proyectos no tradicionales con potencial de crecimiento escalable. "Miramos el talento y la potencialidad de ese proyecto", afirmó la gerenta, quien aseguró que BancoEstado acompaña a los emprendedores desde sus inicios hasta que logran consolidarse en el mercado nacional.