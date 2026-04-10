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Tópicos: Economía | Pymes

Las herramientas digitales de BancoEstado para potenciar a emprendedores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Marialy Muñoz, gerenta de Desarrollo Comercial de la estatal, detalló en Cooperativa las soluciones financieras y tecnológicas para las pequeñas empresas.

Destacó que la entidad ofrece desde créditos con tasas preferenciales hasta sistemas de pago integrados para modernizar los negocios locales.

Las herramientas digitales de BancoEstado para potenciar a emprendedores
 ATON (referencial)

"Si apoyamos el emprendimiento, efectivamente estamos apoyando la economía del país", destacó Muñoz sobre el rol social del banco.

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Marialy Muñoz, gerente de Desarrollo Comercial Mipyme de BancoEstado, detalló en Cooperativa la manera en que la institución impulsa a las pequeñas empresas mediante financiamiento estratégico y herramientas digitales que facilitan la gestión diaria de los emprendedores.

En una nueva edición de Esa es la idea, la ingeniera comercial destacó opciones como el crédito para vehículos eléctricos e híbridos con tasas de 0,82%: "Tenemos financiamiento con oferta especial para quienes quieran renovar sus máquinas", indicó.

Explicó que el Pack MiPyme integra pagos con tarjetas, RutPay y Caja Vecina en un solo dispositivo. Según la ejecutiva, "la digitalización es algo súper relevante", permitiendo que feriantes y taxistas cobren mediante códigos QR, mejorando la seguridad y comodidad tanto de clientes como dueños.

A través del programa Vamos MiPyme, Muñoz remarcó que el banco ofrece capacitación en inteligencia artificial y asesoría para la formalización tributaria. La iniciativa busca que los emprendedores no solo accedan a recursos, sino que también desarrollen competencias de gestión, presupuestos y visibilidad para sus negocios.

Finalmente, la plataforma Startup atiende proyectos no tradicionales con potencial de crecimiento escalable. "Miramos el talento y la potencialidad de ese proyecto", afirmó la gerenta, quien aseguró que BancoEstado acompaña a los emprendedores desde sus inicios hasta que logran consolidarse en el mercado nacional.

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