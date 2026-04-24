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Tópicos: Economía | Pymes

Sence ofrece formación sin costo a micro y pequeñas empresas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los cursos buscan fortalecer habilidades para mejorar la competitividad de dueños y trabajadores de las empresas de menor tamaño.

Sence ofrece formación sin costo a micro y pequeñas empresas
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El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) abrió la convocatoria para el programa Despega MIPE, dirigido a dueños/as, socios/as, representantes legales y trabajadores/as de empresas de menor tamaño; y que contempla cursos en modalidad e-learning, permitiendo compatibilizar la formación con las actividades laborales.

La edición 2026 de la iniciativa orientada a micro y pequeñas empresas ofrece un total de 2.000 cupos gratuitos a nivel nacional, distribuidos en dos líneas de formación:

  • Fortalecimiento de la gestión de micro y pequeñas empresas para trabajar con el Estado, con 800 cupos distribuidos en distintas regiones del país
  • Inglés para micro y pequeñas empresas, con 1.200 cupos disponibles a nivel nacional

Las postulaciones se realizan a través del sitio web de Sence, donde las personas interesadas podrán revisar los requisitos y acceder a los cursos disponibles.

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