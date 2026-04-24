Sence ofrece formación sin costo a micro y pequeñas empresas
Los cursos buscan fortalecer habilidades para mejorar la competitividad de dueños y trabajadores de las empresas de menor tamaño.
Los cursos buscan fortalecer habilidades para mejorar la competitividad de dueños y trabajadores de las empresas de menor tamaño.
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) abrió la convocatoria para el programa Despega MIPE, dirigido a dueños/as, socios/as, representantes legales y trabajadores/as de empresas de menor tamaño; y que contempla cursos en modalidad e-learning, permitiendo compatibilizar la formación con las actividades laborales.
La edición 2026 de la iniciativa orientada a micro y pequeñas empresas ofrece un total de 2.000 cupos gratuitos a nivel nacional, distribuidos en dos líneas de formación:
Las postulaciones se realizan a través del sitio web de Sence, donde las personas interesadas podrán revisar los requisitos y acceder a los cursos disponibles.