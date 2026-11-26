El Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) anunció que las postulaciones a sus programas de apoyo productivo desde 2027 requerirán una capacitación previa, elevando los requisitos para la obtención de fondos.

"A partir del año 2027, los programas para la creación y fortalecimiento de emprendimientos y micro y pequeñas empresas requerirán que las personas postulantes completen previamente un proceso de capacitación, a través de los cursos virtuales gratuitos disponibles en el Portal de Capacitación de Sercotec, como requisito obligatorio para postular", dijo el organismo.

La medida apunta a las convocatorias de los fondos Capital Semilla, Capital Abeja y Capital Pioneras, el instrumento Digitaliza tu Almacén y el Fondo Crece, cada uno "con diferentes cursos requeridos, adaptados a las competencias clave que se vinculan a cada programa".

Se trata del "inicio de un modelo que estamos impulsando hacia el desarrollo de las competencias empresariales de quienes emprendan en el país. Con este sistema le estamos aportando valor al proceso de postulación", afirmó el gerente general de Sercotec, Henry Azurmendi.

Los cursos requeridos para cada convocatoria están disponibles en el sitio de Sercotec, con una oferta de más 50 capacitaciones virtuales en modalidad de e-learning.