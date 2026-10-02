Sofofa y Corfo impulsan la biotecnología chilena en los mercados globales

María Paz Merino, directora ejecutiva del Centro de Biotecnología de Sofofa Hub, abordó el crecimiento del sector y la convocatoria Eureka Network Projects Biotech Call 2026, un programa que busca financiar proyectos colaborativos de investigación y desarrollo entre empresas locales y socios de más de 15 países.

En una nueva edición de Esa es la Idea en Cooperativa, la experta explicó que la biotecnología "se refiere al uso de sistemas biológicos para el desarrollo de procesos industriales, ya sea como producto, proceso o servicio. Un sistema biológico puede ser una planta, un alga, un virus que tiene ADN, una bacteria o partes de ellos".

"Hay microorganismos que naturalmente combaten patógenos en la industria animal o agrícola, o para producir específicamente algún compuesto o enzima que se asocia en bioreactores, hay un montón de aplicaciones. La gracia de la biotecnología es que es una herramienta transversal que se puede aplicar a distintas industrias, en agricultura, en forestal, en agricultura, en alimentos, en minería", subrayó.

Respecto a la madurez del ecosistema nacional, la ejecutiva señaló que Chile cuenta con científicos de primer nivel e investigaciones avanzadas, pero advirtió que todavía "tenemos un brecha en la parte del escalamiento".

Merino valoró la participación chilena en la misión Swiss Biotech Mission 2026 y la recepción de las startups nacionales en el extranjero: "Al ser financiado por ambos países, se intercambian estas buenas prácticas, pero además como que se duplica el financiamiento", resaltó sobre el trabajo en conjunto.

