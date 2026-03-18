Esa es la idea: "Hazlo con IA", un curso gratuito para potenciar a las pymes

En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Rosario Contesse, gerenta de Desarrollo de la Alianza CENIA-Sofofa Capital Humano, presentó los detalles de "Hazlo con IA", una plataforma de formación busca democratizar el acceso a herramientas tecnológicas avanzadas para emprendedores locales.

Con más de 120 mil usuarios registrados, el programa ofrece rutas de aprendizaje personalizadas según las necesidades de cada negocio: "El 48% de las tareas laborales en Chile pueden acelerarse con inteligencia artificial generativa", explicó Contesse, según un estudio realizado junto a la Universidad de Stanford.

La formación incluye siete cursos que abarcan desde alfabetización digital hasta marketing y finanzas: "Después de hacer las clases, quedas habilitado para usar la IA de manera concreta", aseguró la ejecutiva, destacando que los contenidos están adaptados a las funciones reales de las microempresas.

El programa enfatiza que la tecnología no busca reemplazar ocupaciones completas, sino mejorar la eficiencia. Al acelerar procesos rutinarios en planillas o campañas digitales, los dueños de negocios ganan tiempo para dedicar a su familia o para buscar nuevas formas de expandir su producción.

"La inteligencia artificial te permite ganar tiempo valioso para hacer otras cosas en tu vida", concluyó Contesse, invitando a los interesados a inscribirse gratuitamente en el sitio web oficial.