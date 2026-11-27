Pablo Riquelme, fundador de Terracars, repasó en Cooperativa la filosofía de esfuerzo que llevó a su taller de Colina a ganar el Gran Premio Emerge 20 años de Anglo American, destacando entre más de 200 pymes bajo una regla clara: "Está prohibido rendirse".

El ingeniero en mecánica automotriz explicó que su vocación nació al ver la camioneta de su padre desarmada en el patio familiar: "A los 12 años ya estaba clarito con lo que quería hacer", recordó en una nueva edición de Esa es la Idea. Tras estudiar terminar sus estudios, abrió formalmente el servicio en 2013 en casa de su madre, acumulando hasta hoy más de 17.000 vehículos reparados.

Un punto de inflexión ocurrió en 2014 al sumarse al programa Emerge, instancia clave para transformar su mentalidad laboral cuando facturaba menos de un millón de pesos. El mecánico subrayó el valor del entorno cercano en este proceso, asegurando que a "un emprendedor sin una red de apoyo le quedan los días contados".

Durante el reciente ETM Day 2026, Riquelme venció en la categoría Desarrollo y Trabajo Local y luego se consagró como el mejor proyecto de las dos décadas de la iniciativa, atribuyendo el hito a su preparación constante y enfoque absoluto: "No me gusta el plan B porque le quita importancia al plan A", enfatizó.

Hoy, la firma opera junto a su madre, su hermano y otros colaboradores en la zona norte de Santiago, aunque proyecta expandir la marca a nivel nacional. "Chile se merece un local de Terracars en cada región", afirmó Riquelme, dejando un mensaje a quienes comienzan: el emprendimiento "es difícil, pero sí se puede".