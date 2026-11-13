Universidad Mayor capacitará a 10 mil escolares en emprendimiento e innovación

La Universidad Mayor lanzó a nivel nacional el programa "Savia Nueva: Emprendedores del Futuro", una iniciativa académica orientada a formar en innovación y emprendimiento a más de 10 mil estudiantes de educación media técnico-profesional de todo Chile, cuyo propósito es entregarles competencias transversales para resolver problemáticas reales en sus territorios.

En entrevista con Esa es la Idea de Cooperativa, el director de la Academia de Formación de Emprendedores del plantel universitario, Fabián Caro, explicó que "la convocatoria es absolutamente un desafío, porque necesitamos jóvenes que vengan con intenciones de poder crecer, de poder innovar, de impulsar sus ideas y convertirlas en ideas con propósito para que puedan generar impacto en sus comunidades y adoptar una actitud resiliente frente a la vida, algo que es tan complejo el mundo laboral y el mundo del emprendimiento".

"Aquí estamos trabajando directamente con el Ministerio de Educación, con el área de técnico profesional; nos han apoyado muchísimo. Debo decir que estamos trabajando muy de la mano con el secretario ejecutivo de Educación Técnico-Profesional (José Luis Aravena), y está también muy entusiasmado", puntualizó.

Para no interferir con las exigencias curriculares de los liceos técnicos, el plan de estudios fue estructurado mediante un sistema dinámico e interactivo de 81 horas totales -27 sincrónicas y 54 asincrónicas- dividido en cuatro módulos.

Las actividades se desarrollarán en grupos de 50 alumnos en horarios posteriores a la jornada escolar y estarán soportadas íntegramente desde entornos móviles.

"Como es eminentemente online, va a ser básicamente a través de los teléfonos, en donde van a tener cápsulas, cursos, material de apoyo, videos; o sea, es muy interactivo. Por lo tanto, creemos que más que un peso, va a ser una ventana que se abre hacia el futuro de estos jóvenes", enfatizó Caro.

A diferencia de las capacitaciones orientadas al aprendizaje técnico específico, Savia Nueva operará como un complemento centrado en el desarrollo de capacidades personales y socioemocionales, buscando que los participantes formulen respuestas concretas frente al avance de la automatización y la inteligencia artificial.

Para los directivos de establecimientos técnico-profesionales, comunidades educativas y alumnos de entre 14 y 18 años interesados en integrarse, el canal oficial habilitado para solicitar la vinculación al programa es el correo electrónico academia@umayor.cl.