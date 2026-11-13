Exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera se encuentra asilado en México

El exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera informó el jueves que se encuentra en México con "asilo político", en medio de una investigación abierta contra él y el expresidente Evo Morales por su presunta responsabilidad en un operativo policial en un hotel de Santa Cruz en abril de 2009, que dejó tres extranjeros muertos y otros dos detenidos.

"Estoy en México y tengo asilo político en México", respondió escuetamente García Linera a una consulta de la agencia de noticias EFE desde La Paz, sin dar más detalles.

Es la segunda vez que García Linera, que fue vicepresidente de Morales (2006-2019), se encuentra asilado en México. El 12 de noviembre de 2019, ambos llegaron al país norteamericano con ese estatus, tras renunciar dos días antes en medio de la crisis posterior a las cuestionadas elecciones generales fallidas de ese año.

La fuerza opositora Libre presentó en octubre pasado a la Fiscalía una acusación con la que busca iniciar un juicio de responsabilidades contra Morales y García Linera, para que respondan por las "ejecuciones sumarias" y posteriores "detenciones ilegales" y "torturas" por el llamado "caso terrorismo".

La investigación se encuentra en curso después de que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) diera luz verde a la actuación fiscal la semana pasada.

Caso terrorismo: ¿Morales mandó a callar detractores políticos?

El caso se remonta a abril de 2009, cuando en una operación policial en un hotel en la ciudad oriental de Santa Cruz murieron tres extranjeros, entre ellos el irlandés Michael Dwyer, y fueron detenidos el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó.

El Gobierno de Morales acusó a todos de integrar una célula terrorista que supuestamente pretendía separar Santa Cruz de Bolivia y atentar contra el entonces presidente, lo que fue negado por los procesados, quienes denunciaron que el entonces Ejecutivo había impulsado el proceso por motivos políticos para acallar a sus detractores en Santa Cruz.

En 2015, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado y, tras cumplir sus penas, abandonaron Bolivia y denunciaron al Estado ante organismos internacionales.

El caso se cerró en 2020, después de que el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020) levantara los cargos contra los acusados.

En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el que concluyó que "el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial" en perjuicio de los 39 afectados en el proceso.

Morales no se siente "culpable" por el operativo y tilda de "cobarde" a su exvicepresidente

Luego que García Linera asegurara estar en México bajo asilo, el expresidente Evo Morales lo acusó de escapar "cobardemente" del país ante la posibilidad de que ambos sean enjuiciados.

"Lamento mucho (que) algunos como Álvaro se escapan cobardemente. Aquí hay que estar de frente. Estamos con la verdad, con la razón", dijo Morales (2006-2019) a la radio local Kawsachun Coca.

El expresidente reiteró que no se presentará a declarar si la Fiscalía lo convoca y ratificó que no se siente "culpable" porque, según dijo, con sus acciones en 2009 defendió la "unidad del territorio nacional" por "mandato del pueblo".

Contra el exmandatario actualmente hay dos órdenes de captura dentro de otras investigaciones por una relación que supuestamente tuvo con una menor de edad cuando fue presidente y por su presunta responsabilidad en los conflictos sociales de mayo y junio.

Morales permanece desde octubre de 2024 en su bastión sindical y político en el centro de Bolivia, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que sea capturado.

Cancillería boliviana pide "información oficial" a México sobre García Linera

En tanto, la cancillería boliviana solicitó este jueves a México información oficial sobre la situación del exvicepresidente.

El ministerio de Exteriores señaló en un comunicado que solicitó "información oficial que permita establecer si existe una decisión de concesión de asilo político" a García Linera "y, de ser el caso, conocer su naturaleza jurídica y alcance".

Además, mencionó que Bolivia "reconoce y respeta las decisiones de otros Estados en materia de protección internacional, en el marco de las normas y principios del derecho internacional".

Sin embargo, la cancillería indicó que la condición de asilado "no implica" la suspensión de investigaciones fiscales ni de procesos judiciales iniciados en su territorio.