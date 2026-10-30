Yunus: La corporación que impulsa capacitación gratuita y ferias laborales en Peñalolén

La Corporación Yunus de la Municipalidad de Peñalolén despliega una estrategia integral orientada a dinamizar el mercado laboral, apoyar el surgimiento de nuevos negocios y democratizar el acceso a capacitaciones técnicas de alto estándar, todo de forma 100% gratuita para los residentes de la comuna.

En entrevista con Esa es la Idea en Cooperativa, el director ejecutivo de la Corporación Yunus, Nicolás Escobar, explicó que el propósito de la entidad no es entregar dinero, sino que "herramientas concretas que son facilitadores para crear oficios, los que al final terminan generando ingresos en muchas familias de la comuna".

La propuesta formativa de la corporación se divide en tres ejes prioritarios: cursos de seguridad privada con certificación oficial OS-10, oficios técnicos tradicionales y alfabetización digital con foco productivo.

"No solo nos quedamos con la enseñanza de las líneas básicas de Microsoft, sino con el uso de la Big Data y con la inteligencia artificial, pero como herramienta, pensándola cómo nos puede servir para que el emprendimiento que tienen nuestras vecinas principalmente puedan destacar", puntualizó.

Asimismo, dio cuenta que la definición de los cursos responde al diálogo con la comunidad y a la necesidad de otorgar flexibilidad horaria a personas que asumen labores de cuidado no remuneradas.

En relación con el perfil de los usuarios y las metas anuales, Escobar detalló que "este año vamos a tener 2.900 personas capacitadas en la línea solamente de cursos de formación y 1.800 emprendedores capacitados en mentoría para aprender a llevar sus negocios".

Finalmente, destacó que la intermediación laboral activa ha permitido contrarrestar los efectos del desempleo mediante alianzas con empresas privadas y programas municipales.