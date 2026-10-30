Flamengo irá al TAS por la Copa Libertadores: Pedirá frenar venta de entradas para la final

Los escritorios volvieron a moverse en el fútbol, esta vez en el marco de la Copa Libertadores con la preparación de Flamengo para acudir al TAS por la clasificación de Estudiantes de la Plata a la final.

El club brasileño reclamó sin éxito ante la Conmebol por la inscripción de Marcos Rojo en el equipo argentino durante las semifinales, alegando que fue sumado a la lista de jugadores fuera de plazo.

De acuerdo con ESPN Brasil, el "Mengao" ahora acudirá al TAS, exigiendo "como medida provisional" paralizar la venta de entradas para la final a disputarse en el Estadio Centenario el sábado 28 de noviembre.

Según un documento citado por la referida cadena internacional, la movida de Flamengo busca frenar la organización de la final "hasta que se notifique la decisión final —o su parte operativa—" del TAS en este caso.

Conmebol indicó que la venta de entradas continúa con normalidad hasta el momento, en línea con su decisión de ratificar a Estudiantes como finalista y rival de Palmeiras.