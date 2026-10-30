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Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

CMPC y Gobierno lanzaron plan de prevención de incendios forestales en La Araucanía

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La iniciativa contempla el despliegue de más de 1.200 personas y una flota operativa de 20 aeronaves especializadas.

Desde el Ejecutivo destacaron la articulación público-privada para anticiparse a los siniestros de la temporada estival.

CMPC y Gobierno lanzaron plan de prevención de incendios forestales en La Araucanía
 ATON (referencial)

El seremi de Seguridad Pública, Luis Calderón, subrayó que este esfuerzo “es fundamental para proteger la vida de las personas”.

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La empresa CMPC, en coordinación con autoridades de gobierno, presentó este viernes su plan de prevención y combate de incendios forestales enfocado en la zona sur del país.

En el documento se destaca un despliegue operativo centrado en la Región de La Araucanía que involucra a más de 1.200 trabajadores y 20 aeronaves de apoyo técnico y extinción.

El dispositivo técnico y humano distribuirá sus fuerzas en dos áreas estratégicas: un contingente de 900 brigadistas profesionales dedicados a las tareas de combate en primera línea de fuego, y un grupo de 300 personas asignadas a faenas de prevención territorial en terreno.

En el ámbito aéreo, la estrategia integra 20 aeronaves compuestas por 10 aviones cisterna, ocho helicópteros medianos para descargas de agua y transporte de personal, y dos aviones de coordinación para el monitoreo estratégico de los focos.

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La empresa CMPC y autoridades de gobierno presentaron un plan de prevención y combate de incendios forestales para la zona sur del país. (FOTO: ATON)

Valoración gubernamental del despliegue preventivo

El inicio temprano de los operativos fue respaldado por el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Luis Calderón, quien destacó el "despliegue de recursos humanos, terrestres y aéreos".

Según indicó la autoridad regional, "fortalecer la prevención y actuar oportunamente es fundamental para proteger la vida de las personas, resguardar a nuestras comunidades y evitar que estas emergencias provoquen daños irreparables".

A los recursos desplegados por la empresa y el Ejecutivo se sumó la alerta de los organismos forestales del Estado frente a la llegada del buen tiempo a la zona sur.

El director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Héctor Tillería, realizó un llamado preventivo a la ciudadanía, convocando a los vecinos y residentes de sectores rurales a ejecutar todas las acciones a su alcance para impedir el origen de siniestros, en un escenario donde las condiciones meteorológicas comienzan a tornarse propicias para la propagación del fuego en La Araucanía.

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