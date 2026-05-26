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Tópicos: Economía | Retail | Comercio

Cyber Day 2026: Recomendaciones para no caer en fraudes

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago congregará a 572 marcas desde el 1 de junio, estimando ventas globales de 540 millones de dólares.

La subsecretaria Romina Garrido instó a los consumidores evitar presionar vínculos sospechosos recibidos mediante mensajería o plataformas sociales.

Cyber Day 2026: Recomendaciones para no caer en fraudes
 kaitlynbaker, unsplash.com (referencial)

Entre las advertencias principales para los usuarios digitales destaca el no utilizar redes Wi-Fi públicas al momento de concretar transferencias financieras o pagos virtuales.

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Los próximos 1, 2 y 3 de junio se llevará a cabo en Chile una nueva edición del Cyber Day, evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) que contará con la participación de 572 marcas que ofrecerán productos y servicios de diversos rubros con atractivos descuentos.

Ante este escenario, donde un 64% de los internautas compra habitualmente en línea, se proyecta que las ventas alcancen los 540 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento del 5% respecto a la versión anterior.

Frente a la masividad del evento y con el objetivo de resguardar a los consumidores, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, hizo un llamado a adoptar estrictas medidas de precaución al momento de adquirir productos en internet.

"Algunos consejos son: realizar compras solo en sitios oficiales o reconocidos, evitar pinchar enlaces sospechosos que te lleguen por WhatsApp, correo electrónico, mensaje de texto o redes sociales", señaló la autoridad.

Asimismo, Garrido enfatizó la necesidad de proteger la información confidencial: "No entregues tus datos personales, claves bancarias ni códigos de verificación a través de canales que no sean oficiales", instó a la ciudadanía.

Finalmente, advirtió a los usuarios que "eviten conectarse a redes Wi-Fi públicas para realizar compras o transacciones bancarias".

De esta manera, las autoridades buscan que la población interactúe de forma segura con herramientas diseñadas para la ocasión, como el nuevo buscador con inteligencia artificial "Cyber IA", minimizando los riesgos de fraudes electrónicos.

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