Denuncian falta de rigor científico en regulación de semillas del SAG

La Red de Acción en Plaguicidas de Chile (RAP-Chile), en conjunto con grupos de agricultores, apicultores y consumidores, se declaró "en alerta" ante el proceso de regulación de cultivos editados genéticamente que impulsa el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), pues hay una "grave falta de rigor científico" y de participación ciudadana real en la consulta pública finalizada en marzo.

Según acusan, el proceso operó como mero mecanismo de validación para favorecer los intereses de grandes empresas biotecnológicas y del sector semillero; lo que redunda en el peligro de "contaminación irreversible de las semillas criollas" y la pérdida de integridad de los sistemas agrícolas orgánicos y agroecológicos.

Ante la situación, el grupo pidió la "creación de una comisión asesora del director nacional del SAG" para materias relativas a nuevas técnicas genéticas, que garantice una participación amplia de todos los sectores involucrados; pero en paralelo habrá una presentación ante la Contraloría General de la República, por los posibles vicios administrativos del proceso.