Gobierno resalta disminución en los focos de mosca de la fruta

El Gobierno resaltó una disminución en la presencia de la mosca de la fruta en nuestro país, que ha sido detectada en las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo y O'Higgins, así como que los focos se concentran lejos de los sectores productivos.

"Felizmente, hemos bajado de 60 a 40 focos. Tenemos sólo un foco que, durante los últimos 40 días, no ha tenido ningún brote adicional en la zona central, que es el caso de Pelequén en la comuna de Malloa", detalló este lunes el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

Por su parte, el subdirector del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), Rodrigo Sotomayor, aseveró que "hemos tenido esta plaga contenida durante años, y (en 2025) no va a ser una situación distinta".

"El SAG está haciendo la tarea. Producimos a un estándar de bajo costo, porque somos libres de moscas. Tenemos focos puntuales, nos estamos haciendo cargo, y esa es nuestra tarea", enfatizó.

Monitoreo de precios previo a Fiestas Patrias

Las autoridades lo comentaron en una actividad conjunta con la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), que se enfocó en el monitoreo de los productos más demandados para las Fiestas Patrias, cuando quedan cinco semanas y media para el feriado nacional.

En la oportunidad, destacaron que recientemente se reportaran bajas en los precios del tomate, los cítricos y las papas.

También confirmaron el levantamiento de las importaciones de carne de pollo desde Brasil, pues se verificó en terreno que los brotes de influenza aviar fueron resueltos.

A la vez, anunciaron que se va a constatar la situación de la carne en la Patagonia argentina en las próximas semanas, para descartar la existencia de fiebre aftosa en ese alimento tras el cambio en la normativa del país vecino.