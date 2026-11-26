Más de mil familias se han visto afectadas por la decisión de Iansa de reconvertir su producción de azúcar y terminar con el uso de remolacha, la que era cosechada principalmente en las regiones de Maule y Ñuble.

Aunque la última producción rondó las 7 mil hectáreas, los afectados se están reconvirtiendo a producción de semillas, como proveedores de los sectores del salmón y el aceite.

Uno de los afectados, Enrique Tapia, comentó que "nos cambiamos a achicoria y la mayoría de los agricultores se están hoy día transformando a semilleros principalmente, de maíz, granola o maravilla".

Sobre la decisión de Iansa, manifestó que "la entiendo, pero ellos como empresa hace rato que se venían achicando, hace años que vienen cerrando plantas y los cambios de dueño de la empresa también han influido en todo eso".

De esta manera, la zona da por terminados 73 años de producción de remolacha.