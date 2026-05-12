Innovación local: Lab 881 democratiza el acceso a la fabricación digital en Providencia

En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Mauricio Brito, director del Hub Providencia, abordó la democratización de la fabricación digital, en medio del lanzamiento de Lab 881, instancia que ofrece herramientas gratuitas para que vecinos y estudiantes transformen sus ideas en prototipos reales.

Ubicado en el segundo piso del Hub, el espacio incluye impresión 3D y diseño digital. Brito explicó que es un "laboratorio vivo" de innovación donde se testean soluciones tecnológicas que buscan mejorar directamente la calidad de vida de la comunidad.

Para utilizar las máquinas, los interesados deben realizar un curso introductorio. Esta red fomenta la colaboración entre distintos actores, pues, según el director, en las conversaciones está la oportunidad de conectar emprendedores con nuevas habilidades necesarias para el futuro.

El Hub también ha impulsado proyectos como Paperlux, que convierte superficies en pantallas interactivas para colegios públicos. El alcance que tiene esto y la mejora en la experiencia de los usuarios demuestra cómo la tecnología municipal genera un valor real y social, destacó Brito.

Finalmente, el recinto ofrece programas como Casa Taller y Nexo Creativo, enfocados en diversas etapas del emprendimiento. Estos servicios gratuitos consolidan a la comuna como un polo tecnológico regional, facilitando el acceso a materialidades innovadoras y asesoría profesional de manera permanente.