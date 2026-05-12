Otro hito para Pellegrini: Real Betis clasificó a la Liga de Campeones

Real Betis, equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini, superó 2-1 a Elche en un intenso encuentro de la fecha 36 de la liga española y aseguró su presencia en la próxima Liga de Campeones al adueñarse del quinto puesto de la tabla, por lo que el Ingeniero sumó un nuevo hito a su larga lista de éxitos en el fútbol de Europa.

En Elche, que quedó comprometido en la lucha por evitar el descenso, Lucas Cepeda se mantuvo en el banco de suplentes durante todo el compromiso disputado en el Estadio La Cartuja, ante 51.035 espectadores.

El cuadro de Pellegrini llegó a la antepenúltima jornada con la obligación de ganar para amarrar el quinto lugar, mientras su rival necesitaba puntos para tomar distancia de la zona baja.

Además, el triunfo 3-2 de Levante sobre Celta en Balaídos dejó el escenario servido para que Real Betis certificara matemáticamente su regreso al máximo torneo continental, 21 años después de su primera clasificación.

El partido se abrió temprano para los locales, cuando Pablo Fornals habilitó a Cucho Hernández y el colombiano sacó un remate ajustado al palo para marcar el 1-0 a los 9 minutos, con su undécimo gol en la temporada de liga.

Real Betis controló el trámite durante buena parte del primer tiempo, pero Elche igualó a los 41 minutos con un remate de Héctor Fort que contó con la colaboración involuntaria de Junior Firpo. Incluso, el elenco visitante pudo irse al descanso en ventaja, aunque el árbitro anuló un tanto de Grady Diangana por una mano previa de André Silva.

El complemento cambió muy rápido con la expulsión directa de Léo Pétrot a los 49 minutos, por una fuerte infracción sobre Antony.

Con un jugador más, Real Betis empujó en busca del desnivel y encontró el 2-1 a los 68' con Fornals, quien sacó un potente remate para desatar la celebración verdiblanca.

El triunfo permitió a Pellegrini confirmar otra campaña histórica al mando de Real Betis, que ya tenía asegurada presencia europea y ahora dio el salto a la próxima Liga de Campeones.

Para Elche, en cambio, la derrota profundizó la preocupación en la recta final de la competencia.

Así va la tabla.