Corte restableció temporalmente el permiso ambiental para Dominga

La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió a trámite el recurso de casación presentado por el Sindicato de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte, con lo que suspendió los efectos de su fallo del 20 de febrero que rechazaba el proyecto minero-portuario Dominga.

Con esta resolución, el proyecto vuelve a tener permiso ambiental para su ejecución de manera temporal, pues se restablece la vigencia de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) mientras la Corte Suprema analiza el caso.

Ante ello, el presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte, Raúl Julio, declaró que "estamos cansados de la incertidumbre y la espera. Los tribunales ya establecieron que el proyecto cumple con la normativa ambiental, basta ya de politizar un proceso que lleva más de 12 años".

"Dominga es un proyecto que ha sido profundamente evaluado y aprobado en las etapas técnicas. Es hora de que se concrete y que recibamos las oportunidades que tanto necesitamos. Queremos trabajar, queremos desarrollo, queremos protección al medio ambiente y queremos un futuro mejor para nuestras familias", agregó el líder gremial.