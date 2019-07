Mina Invierno: Gobierno compromete ayuda para trabajadores despedidos

Luego de que más de 300 trabajadores fueran despedidos de la Mina Invierno en las últimas semanas, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, visitó la Isla Riesco para anunciar un plan de reconversión laboral que los favorezca.

Los despidos masivos se dieron a partir de una medida cautelar emitida por el Tribunal Ambiental de Valdivia, que impide al yacimiento la operación de tronaduras bajo los 100 metros sobre el nivel del mar.

La autoridad se reunió con trabajadores, dirigentes y la gerencia de la mina en Magallanes este martes para plantearles la medida, y aseguró que "aquí no hay ninguna presión al Poder Judicial".

"Tenemos una medida cautelar que no permite realizar operaciones de tronadura, pero no es una decisión definitiva. Por lo tanto, en la medida en que no exista una decisión definitiva, hay un grado de incerteza, que evidentemente perjudica no solo la operación de la mina, sino que también a los trabajadores en su fuente de ingreso", explicó.

"La gerencia de la mina se dio una voltereta"

Por su parte, según el director nacional de Greenpeace, Matías Asun, enfatizó que "la gerencia de Mina Invierno se dio una voltereta", pues supo desde un principio que no podía ejercer ese tipo de trabajos.

"En el estudio de evaluación de impacto ambiental, cuando ellos consiguieron los permisos, fueron explícitos en señalar que no necesitarían jamás realizar tronaduras", explicó.

Además, Asun consideró que el espaldarazo del Ejecutivo refleja su interés por proteger a la empresa minera pese al dictamen judicial.

"Es el Gobierno el que está tomando una acción decidida a favor de grupos empresariales, en vez de hacerse cargo de las resoluciones judiciales necesarias para resguardar los derechos de las personas en Chile, y los únicos que hoy día podrían tomar una decisión para proteger a sus propios trabajadores están en la gerencia de Mina Invierno", sentenció.

En tanto, desde el Sindicato Bailac descartaron que su labor implique una amenaza medioambiental, pues si vieran que "realmente el proyecto está complicado ecológicamente y estuviera dejando la grande en el sur", no lo defenderían.

"Se están haciendo bien las cosas, y que se vean comprometidas por temas políticos da una lata gigante", puntualizaron.

En esa misma línea, pidieron que el tema se "despolitice", pues los "senadores están preocupados de quiénes son los accionistas de Mina Invierno, y no se están dando cuenta de que este es un proyecto que de verdad genera trabajo en la región, y se está viendo comprometido por cosas que realmente no tienen nada que ver".

El Gobierno asegura que se mantendrán las mesas de trabajos entre dirigentes, la Seremi, Intendencia y otras instituciones para reinsertar laboralmente a los desvinculados, capacitarlos o certificar sus competencias.