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Tópicos: Economía | Sectores productivos | Pesca

En busca del jurel perdido

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La industria pesquera declaró "preocupación" por estar alcanzando en el Biobío cuotas de captura que apenas alcanzan la mitad de lo normal.

En busca del jurel perdido
 Pexels / Esmanur Güler

Dado que "los efectos económicos y laborales podrían sentirse pronto", se dispusieron ocho barcos para hacer prospección del recurso.

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"Preocupación" existe en la pesca industrial del Biobío debido a que, a la fecha, está consiguiendo una captura de jurel que apenas llega a la mitad de los niveles normales.

El recurso no está siendo encontrado, y dada la urgencia, se destinaron ocho embarcaciones para salir en su busca.

"Estamos preocupados, porque las capturas del sector pesquero industrial del jurel alcanzan el 28 por ciento de su cuota, y lo normal para esta fecha es un cumplimiento de cuota cercano al 55 o 60 por ciento", explicó Macarena Cepeda, presidenta de los Industriales Pesqueros del Biobío (Asipes).

"Hoy son ocho los barcos que están prospectando en búsqueda del jurel, y esperamos que este escenario ambiental, dado por condiciones oceanográficas anómalas, pueda ir modificándose", añadió la dirigente.

"Estamos confiados en que el trabajo de nuestras tripulaciones y las indicaciones científicas puedan dar fruto y comenzar a capturar, de manera de evitar los efectos económicos y laborales que podrían sentirse pronto en la zona de no cambiar esta situación", agregó Cepeda.

 

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