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Tópicos: País | Policial | Secuestros

Nuevo secuestro en San Miguel: Vecinos intentaron rescatar a víctima en desesperada persecución

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Un grupo de sujetos abordó a un hombre en plena vía pública y lo subió contra su voluntad a un automóvil tras propinarle golpes de pies y puños.

Al presenciar el forcejeo, residentes del sector lanzaron piedras contra el vehículo e iniciaron un seguimiento a los delincuentes, que consiguieron escapar.

Nuevo secuestro en San Miguel: Vecinos intentaron rescatar a víctima en desesperada persecución
 Brad Starkey, unsplash.com (referencial)

Este incidente revive el temor en la comuna, que hace escasas semanas sufrió el rapto prolongado de un octogenario empresario ferretero.

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Un presunto nuevo secuestro se registró la noche de este lunes en la comuna capitalina de San Miguel.

De acuerdo con registros de cámaras de seguridad y denuncias ciudadanas, un hombre fue abordado y llevado contra su voluntad por un grupo de sujetos tras recibir una brutal golpiza.

El incidente ocurrió en la calle Brigadier de la Cruz, cuando la víctima se acercó a un automóvil gris para conversar con sus ocupantes. En ese instante, dos individuos lo atacaron por la espalda con golpes de pies y puños y lo subieron por la fuerza al vehículo.

Al percatarse de la situación, varios vecinos intentaron intervenir arrojando piedras al automóvil e iniciando una persecución que se extendió hasta Gran Avenida con Salesianos.

Según relatos de testigos, los captores realizaron maniobras evasivas, incluyendo un giro en "U" frente a la Comisaría de Carabineros ubicada en Álvarez de Toledo, logrando escapar tras colisionar con otro móvil durante la huida.

Este suceso ha generado especial conmoción en la zona, ya que ocurre a solo semanas del caso de un empresario ferretero de 84 años que fue secuestrado el pasado 21 de abril en la misma comuna y mantenido en cautiverio durante ocho días.

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