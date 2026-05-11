Nuevo secuestro en San Miguel: Vecinos intentaron rescatar a víctima en desesperada persecución
Un grupo de sujetos abordó a un hombre en plena vía pública y lo subió contra su voluntad a un automóvil tras propinarle golpes de pies y puños.
Al presenciar el forcejeo, residentes del sector lanzaron piedras contra el vehículo e iniciaron un seguimiento a los delincuentes, que consiguieron escapar.
Este incidente revive el temor en la comuna, que hace escasas semanas sufrió el rapto prolongado de un octogenario empresario ferretero.