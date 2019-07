Pescadores industriales se manifiestan por la entrada en vigencia de Ley de la Jibia

Los trabajadores de la pesca industrial se manifestaron este martes en la rotonda Paicaví en el centro de Concepción, Región del Biobío, por la entrada en vigencia de la denominada Ley de la Jibia.

Cerca de 2.000 trabajadores se manifestaron para solicitar el retraso de dos años de la entrada en vigencia de la ley que regula la captura del recurso marino.

"Hoy día 3.000 trabajadores se reúnen en la calle en representación de 20 mil trabajadores. Los trabajadores del cerco artesanal, de la industria, de las plantas y embarcados le hacen un llamado al Gobierno a que ponga plena urgencia para poder minimizar los malos efectos de la ley", indicó el presidente del Sindicato de Capitanes de la Industria Pesquera, Juan Carlos González.

AHORA: Cerca de 2 mil trabajadores de la pesca industrial y cerqueros artesanales marchan por Concepción para exigir la prórroga de la entrada en vigencia de la ley de la jibia en 2 años. Marcha no autorizada pasa por Paicaví/O'Higgins/Prat. @Cooperativa pic.twitter.com/dUarzfhVjX — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) July 23, 2019

En febrero pasado se publicó en el Diario Oficial la modificación a la Ley General de Pesca y Acuicuiltura para regular la sustracción de la jibia, que podrá ser extraída solo con línea de mano -o método artesanal-, la que entra en vigencia el próximo 17 de agosto.

Los pescadores acusan que los trabajos en el área industrial se perderán una vez que entre en vigencia la nueva normativa.

El presidente del Sindicato de Tripulantes, Hugo Roa, por su parte, se refirió a la postura radical del presidente de la Coordinadora de la Jibia, David Castro, en las negociaciones por esta ley.

"Yo no sé si un parlamentario va a legislar con amenazas, porque si es así entonces estamos en un país que yo no quiero estar, en la cual el que quema más neumáticos tiene la razón. En este minuto no quiero pensar que producto de eso de el Gobierno no intervino o el Congreso está legislando amenazado", dijo Roa.

Además, otros 1.000 pescadores se congregaron en la Plaza España frente a la Intendencia del Biobío. Ambas manifestaciones no están autorizadas por lo que están siendo resguardadas por personal de Fuerzas Especiales de Carabineros.