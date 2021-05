BancoEstado: Clientes recibieron nueva tarjeta de CuentaRUT con nombres escritos con plumón

Clientes de BancoEstado denunciaron una insólita situación: al recibir sus nuevas tarjetas de la CuentaRUT sus nombres venían escritos con plumón.

Los reclamos se repiten desde hace meses en redes sociales, aunque la estatal explicó ahora la causa del problema.

Según un reportaje de T13, BancoEstado reconoció que sus trabajadores realizaron esta práctica en una sucursal Express de Pedro de Valdivia con Irarrázaval, en la comuna de Ñuñoa.

Una de las clientas, Paulina Pavez, incluso pensó que se trataba de una nueva forma de hacer más personalizadas las tarjetas, pero se sorprendió cuando el nombre empezó a borrarse, pues ni siquiera usaron un plumón permanente.

#bancoestado me parece insólito ir a Banco estado a sacar mi nueva cuenta Rut y me entreguen la tarjeta con mi nombre escrito con plumón.... estuve más de 2 horas esperando que me entreguen esta tarjeta la atención es pésima y para rematar te cobran por todo!!!! pic.twitter.com/xtUCuNWmxH