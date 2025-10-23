Bancos lanzan número único para que clientes reporten emergencias

La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) anunció el lanzamiento del número telefónico 1212, que servirá, de forma gratuita, para que los usuarios se comuniquen con su banco en caso de emergencia.

Esta medida, que no reemplaza los números existentes en cada entidad, busca reducir los tiempos de reacción y reforzar la protección frente a fraudes financieros en el país.

"El 1212 es una iniciativa en la que hemos trabajado en conjunto con la industria y que se suma a todas las acciones que la banca ha venido desarrollando para combatir los fraudes. No es una medida aislada, sino parte de un esfuerzo constante por reforzar la seguridad y la confianza de los clientes", dijo Luis Opazo, gerente general de la ABIF.

Este número servirá para emergencias como robo o extravío de celular, fraudes digitales (transferencias o compras no reconocidas), estafas por mensajería o correo electrónico, llamadas fraudulentas, fraudes con QR y clonación de tarjetas.