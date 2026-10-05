Usuarios reportan problemas durante varios días en sitio del banco Bci

Días atrás, el banco Bci había anunciado a sus clientes que realizaría una "mantención" en sus plataformas digitales, relativa a varios servicios asociados a las tarjetas de crédito, pero que no afectarían compras y pagos de las mismas.

Era el lunes 28 de septiembre la fecha fijada para la normalización del sitio web y de la aplicación para teléfonos celulares, pero a una semana de la fecha, muchos usuarios han recurrido a las redes sociales del propio Bci para quejarse de los problemas que enfrentan.

"Días sin acceso a la cuenta, plataforma, app. No puede ser que un banco de esta envergadura no cuente con la seguridad digital que amerita. Cansada de respuestas parche, ya ni siquiera funciona la página web", comentó una persona en Instagram.

Otra lanzó la pregunta "¿Así como pago mis deudas? ... no puedo ingresar por la app y tampoco por la web!!!", mientras que otro relató: "Sigue el cobro en mi TC de una deuda que ya pagué. Sigue 'ajuste pago duplicado' se supone que ayer iba a estar solucionado y sigue igual, ya nadie responde".

En la red X, el Bci responde a sus clientes pidiendo más datos de los problemas, para dar soporte personalizado, agregando además mensajes como "estamos presentando intermitencias, por lo que los tiempos de espera son mayores a lo habitual".

Según constató Cooperativa, hay personas que han pagado cargos de sus tarjetas de crédito, pero aunque los montos se han descontado de las cuentas corrientes o primas, los mismos no se reflejan en los últimos movimientos de los plásticos Visa y Mastercard.

Bci detalla "intermitencias en algunos servicios de la plataforma"

Consultado por Cooperativa, el banco Bci reconoció que "en el marco de un proceso de actualización del canal web, se han presentado intermitencias en algunos servicios de la plataforma".

"Se han generado incidencias puntuales que están siendo abordadas con la máxima prioridad por equipos técnicos especializados para restablecer la plena operatividad a la brevedad. Nuestra app se encuentra operativa, por lo que se recomienda preferir su uso para realizar operaciones habituales", agregó.

De acuerdo a la entidad financiera, "los clientes pueden usar sus tarjetas de débito y crédito con normalidad para efectuar compras y pagos en comercios presenciales y digitales".