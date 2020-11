Andrade cree que habrá más retiros del 10% y que el 6% de cotización extra debe ir entero a reparto

El ex timonel socialista Osvaldo Andrade indicó este miércoles en diálogo con Cooperativa que "no tiene dudas" de que habrá nuevos proyectos para el retiro anticipado de los fondos de pensiones, al tiempo que abogó para que toda la cotización adicional de 6 por ciento, la piedra de tope del debate de la reforma que se discute actualmente en el Congreso, se destine a un sistema de reparto.

"Tengo la impresión, y lo dije anteriormente, de que el Gobierno asumirá finalmente que esta (una segunda extracción de ahorros previsionales) no es una mala idea, porque convengamos que la inyección del primer 10 por ciento significó un repunte de la economía. En consecuencia, el Gobierno no le ve con malos ojos y por eso dudo de su sinceridad. Sin embargo, creo que es un error político grave el que se está cometiendo", señaló el ex diputado y ex ministro del Trabajo en Lo Que Queda del Día.

En este sentido, dijo que el Gobierno debe mostrar "cojones" en su reforma, pues los giros de fondos han profundizado la lógica individualista, en desmedro de la solidaridad.

"Lo que hay que hacer ahora es reenfocar la propuesta del Gobierno del sistema de pensiones, poniendo el énfasis, ojalá, en el 6 por ciento de solidaridad. Yo sé que esto va a ser a contrapelo al sentido común que se ha instalado, pero si no hay cojones para hacer estas cosas no se va a hacer jamás", sostuvo Andrade.

"La reforma al sistema de pensiones que se discute tiene que tener un componente solidario fundamental (...) Pero el problema y la derrota que advierto es que ahora, cuando uno vaya a proponer a un trabajador que una parte del aporte vaya a un fondo solidario, él le va a decir 'No, pues, si esta plata es mía, ¿por qué tengo que destinar yo una parte a solidaridad? Es mía y hago con ella lo que quiero, prefiero tenerla en mi bolsillo o hacer otros tipos de inversiones", alertó.

Al respecto, opinó que el escenario crítico fue desatado por la "mezquindad de Hacienda" a la hora de enfrentar la pandemia, al rechazar el uso de los ahorros del Estado o el endeudamiento fiscal.

El proyecto de segundo retiro del 10 por ciento fue aprobado ampliamente ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados por 130 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones y pasó ahora al Senado para proseguir su trámite parlamentario, donde necesitará el visto bueno de las tres quintas partes para prosperar.

Este segundo retiro contempla las mismas características que el primero y establece que el monto mínimo a retirar será de 35 Unidades de Fomento (UF), lo que equivale aproximadamente a un millón de pesos. El máximo será equivalente a 150 UF, que son alrededor de 4,3 millones de pesos.

En el caso de que el 10 por ciento corresponda a un monto menor a las 35 UF, los afiliados podrán retirar hasta dicho monto y, en el caso de que el monto total acumulado sea menor a las 35 UF, se podrá retirar la totalidad de los fondos.