Asociación de AFP: Es injusto que no podamos administrar el 4% de cotización extra

El presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, insistió en conversación con El Diario de Cooperativa en su rechazo a las indicaciones del Gobierno a la reforma previsional, calificando como una "muy mala señal país" el que sean vetados de la administración del cuatro por ciento de cotización extra.

El Gobierno licitará la administración de la cotización extra en la reforma previsional, excluyendo de este proceso a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las que acusan que habrá un "pepito paga doble" en cuanto a las comisiones por el cuatro por ciento.

Si bien la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, afirmó que no hay doble comisión, el presidente del gremio respondió que "Pepita también va a tener que pagar doble. Ella está diciendo 'no hay una doble comisión, pero habrá que pagar por la administración'... ¿qué significa eso? ¡Qué hay que pagar de nuevo!".

"Creo que no hay nada peor que intentar confundir a la gente", cuestionó Santa Cruz, aseverando que "estamos pagando por lo mismo, podrá ser de una manera o podrá ser el cobro de otra manera, pero estamos pagando por lo mismo que es por administrar los fondos, uno por pagar para que me administren el 10 por ciento y otro por pagar porque administren el 4 por ciento y eso lo sabe Pedro, Juan y Diego".

El ejecutivo recalcó que la molestia de las AFP es porque existe "un veto" y que "se han preocupado aquí de seguir denostando a las AFP, que han hecho bien la pega".

"Cuando yo veto a alguien y lo veto por razones políticas, yo sé cómo parten estas cosas en la sociedad, pero nunca sé cómo terminan y eso lo encuentro una muy mala señal país. Eso no me parece", manifestó el presidente de las AFP, sosteniendo que aquí "lo lógico es no vetar a nadie, en ninguna materia, a ninguna persona y ninguna idea".

El timonel del gremio calificó de "injusto que no podamos nosotros administrar (el 4 por ciento adicional), nos parece que en toda sociedad debe haber razones técnicas y no vetos a priori a nadie".

"El principal problema que tenemos para tener bajas pensiones y pensiones muy lejos de las expectativas de la gente son las lagunas, los promedios en que la gente cotiza en el caso de las mujeres está cerca de los 15 años, los hombres un poco más de 20 (...) entonces, es imposible en esa realidad que se puedan dar buenas pensiones", sentenció Santa Cruz.